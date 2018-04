Etter å ha testet ut ordningen lanserer Posten nå en ny tjeneste. Mot et digitalt frimerke kommer postbudet og henter brev og mindre pakker i din egen postkasse. "Helt nytt" sier Postens konsernsjef, men det er ikke Eivor Dahl (77) fra Finnskogen helt enig i.

– Nei dette er ikke noe nytt, ikke for oss som bor på landsbygda. Vi har hatt det sånn i alle år, sier hun.

– Ikke alltid jeg har frimerke

Selv om Dahl innrømmer at brevene i stor grad har blitt erstattet med sms og epost, sender hun fortsatt noe post. Men det er ikke alltid hun har frimerke liggende hjemme.

– Men det gjør ingenting. Da legger jeg noen kronestykker i en plastpose sammen med brevet, også ber jeg postbudet skrive på avisen dagen etter dersom det mangler noe, forteller hun.

Den tidligere gardskjerringa roser postbudene i området.

- Det er så god service. Bygda er best på mange vis den den, sier hun lurt.

Ny ordning må skje digitalt

Landposten skal fortsette for de 340.000 hustandene som omfattes av ordningen. Resten av landet må benytte seg av et såkalt digitalt frimerke for å få sendt posten fra postkassa.

– Når man kjøper det digitale frimerket på nettet så krysser man av for om man vil levere i en vanlig rød postkasse eller om budet skal plukke det opp i egen postkasse, forteller konsernsjef i Posten, Tone Wille.

Et digitalt frimerke fungerer på den måten at en kode dukker opp på nettsiden som man skriver på pakken eller brevet.

– Koster dette noe ekstra?

– Tjenesten koster 15 kroner ekstra dersom du vil ha brevet plukket opp i egen postkasse, men det tror jeg folk er villig til å betale, sier Wille.