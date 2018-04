– Jeg vil vel tro at det er farligere mennesker enn meg her i verden, sier mannen som 27. april i fjor kidnappet datteren sin på Kypros til TV 2.

Oslo: TV 2 møter nordmannen som for snart ett år siden reiste til Kypros for å kidnappe sin egen tre år gamle datter. Nå forteller han for første gang sin versjon av det som skjedde på dagen som forandret alt.

– I april i fjor reiste jeg til Kypros for å hente tilbake min datter som ble kidnappet i Norge to år før, sier mannen til TV 2.

– Av hvem da?

– Av moren, svarer mannen.

Kaller det ikke kidnapping

Mannen er fremdeles siktet i Norge for kidnapping av eget barn. Snart skal politiet ta stilling til om han skal straffeforfølges.

Enn så lenge er han en fri mann, men han han kan ikke forlate Norge. Da risikerer han å bli pågrepet og sendt til Kypros. Han er nemlig en av de mest etterlyste nordmennene i verden av Interpol på grunn av kidnappingen.

– Hvordan skjedde selve kidnappingen?

– Jeg satt i en bil, og tvers over gaten så jeg at datteren min kom til barnehagen. Da hun gikk ut av bilen og mot barnehagen, hoppet jeg ut av bilen sammen med en hjelper og sprang over gata. Så løftet jeg opp datteren min, og løp tilbake og satt meg i bilen, sier mannen til TV 2.

TV 2 har valgt å anonymisere mannen av hensyn til barnet. Selv vil han helst fortelle sin historie med fullt navn og bilde.

– Det første datteren min gjorde var å legge armene rundt meg, og si ”I love you daddy”. Det er noe jeg aldri kommer til å glemme, sier mannen til TV 2.

– Hun var tre år gammel da du kidnappet henne rett foran moren. Hva slags vurderinger gjorde du da?

– Jeg kaller det ikke kidnapping. Det var jo moren som hadde kidnappet barnet, og holdt barnet borte fra meg, og gjort at jeg ikke har fikk sett eller snakket med barnet mitt på ett og et halvt år, sier mannen.

Seks måneder på flukt

Det er få som kjenner dramatikken etter kidnappingen. I seks måneder holdt far og datter seg skjult fra myndighetene. Så ble det avtalt et møte mellom mor og far i Oslo, der de skulle bli enige om en samværsavtale.

Mens far og hans advokater ventet på møterommet, fikk mor mulighet til å treffe datteren. Men hun dukket aldri opp på møtet.

I stedet, i all hemmelighet, hadde hun dratt tilbake til Kypros sammen med datteren igjen.

– Vi ble grundig lurt. Vi satt her på vårt kontor og ventet på mor, som skulle komme med barnet og finne en løsning om samværsavtale. Det ble det aldri noe av. Mor dro til Kypros mens vi satt og ventet på mor og hennes advokater. De lurte oss opp i stry, sier farens advokat, Mette Yvonne Larsen.

Mor hyret kjendis-etterforsker

Ola Thune er en av landets mest profilerte privatetterforskere. Han ble leid inn av barnemorens norske advokatfirma, til å bistå i forhandlingene mellom mor og far. Nå beklager han at avtalen ikke ble fulgt.

– Forstår du at far føler seg lurt?

– Ja, på en måte gjør jeg det. Her har man en avtale, her har man intensjoner, og så etterkommer far de forutsetningene, og så opplever han at andre den parten ikke gjør det. Så klart skjønner jeg at han føler seg lurt. Så jeg beklager jo det, sier Ola Thune til TV 2.

– Hva beklager du?

– Jeg beklager at de rammene som ble skissert, ikke ble etterlevd og oppfylt. Slik at barnet kunne ha kontakt med begge foreldre, som var en viktig forutsetning for den avtalen, sier Thune til TV 2

– Hvem leverte ikke?

– Far leverte i hvert fall. Slik det ser ut så tar mor med seg barnet ut av Norge før møtet, sier Ola Thune til TV 2.

Årelang konflikt

Ifølge faren startet konflikten mellom han og moren flere år tilbake, da hun tok med seg datteren og flyttet fra Norge. På Kypros skaffet moren en rettslig kjennelse som ga henne foreldreretten til barnet, uten at faren fikk forklart seg for retten.

Før faren dro til Kypros for å hente datteren tilbake, forsøkte han å få saken opp for retten i Norge, men han ble avvist i alle rettsinstanser.

– Angrer du på det du gjorde?

– Nei det gjør jeg overhodet ikke. Jeg så ingen annen mulighet for å få hjelp. Det er på grunn av barnets beste at jeg har gjort det jeg har gjort, sier mannen.

TV 2 har vært i kontakt med morens advokater på Kypros, men ingen ønsker å stille til intervju. Morens norske advokat, Saloume Djoudat, skriver følgende i en epost:

«Det er mors inntrykk at hun ble forsøkt lurt i en felle av far og hans rådgivere, og ikke at hun lurte far. Så vidt vi vet, er mor fortsatt innstilt på å finne en løsning som er til barnets beste, men både mor og datter trenger litt tid til å bearbeide de traumatiske opplevelsene som følge av at far kidnappet datter fra Kypros».

Faren er fremdeles siktet i Norge for kidnappingen. Samtidig vil faren nå forsøke enda en gang å få saken opp for norsk domstol.

– Vi ber ikke om noe annet enn en rettferdig rettssak. Vi ber ikke om noe utfall i en rettssak, sier mannen til TV 2.

– Det er helt forferdelig. Det går ikke an å beskrive. Datteren min er vekk. Hun lever, og jeg går med en drøm om ting skal gå bra, at jeg igjen skal få se datteren min. Hun betyr alt i hele verden for meg, sier mannen.

