50 år går fort, også i bilverdenen. Det er nøyaktig så mange år siden familiebilen Audi 100 ble lansert for første gang. Modellen ble utviklet med et mål om å komme på høyde med selveste Mercedes-Benz. Det var definitivt noe å strekke seg etter!

Den gangen tronet Mercedes mer eller mindre alene på premiumbil-toppen. I alle fall den delen som var tilgjengelig for alminnelige mennesker. Selvfølgelig hadde man merker som Jaguar, Cadillac og en del andre flotte biler, men de var i en egen divisjon.

Audi 100 var – og er nok fortsatt – kanskje den aller viktigste modellen i merkets historie. Den har hatt utrolig mye å si for Audi og den store reisen merket har tatt.

La oss ta en titt på historien:

Audi 100 fra sommeren 1972. Dette var før GPS-ens tid, så her er det papirkart som gjelder...

Audi 100 C1 (1968 - 1975)

Man skulle kanskje ikke tro det, hverken ut fra linjene eller teknikken, at det faktisk var en Mercedes/Daimler-mann, Ludwig Kraus, som sto bak utviklingen av den første 100-modellen. Den som internt kalles C1.

Karosseriet var langt slankere enn hos Mercedes fra samme tid og den smale grillen er typisk 60-talls design, mens forhjulsdriften som var uvanlig i så store biler gjorde at en del konservative bilkjøpere var litt skptiske og kanskje «safet» med å kjøpe Ford 17 M / 20 M, Volvo 140- eller 160-serie eller Opel Rekord / Commodore. Biler som alle hadde bakhjulsdrift på den tiden, men som allikevel var konkurrenter.

Forhjulsdriften gav i midlertid Audien veldig god innvendig plass. Men bød også på noen tekniske og kvalitetsmessige utfordringer.

C1 modellen bygges helt fram til 1975 (1976 for Coupe S) og selv om den litt snåle bilen ikke akkurat ble noen brak-suksess for Audi, så produserte man faktisk så mange som drøyt 827.000 biler av modellen. Det er slett ikke dårlig for en litt sær deubutant!

Audi 100 S ble til takket være en sjef som ikke var fornøyd med firmabilen sin...

Audi 100 Coupe S (1970-1976)

For de som syntes at en alminnelig Audi 100 ble litt for sedat og hverdagslig, lanserte Audi i 1970 en litt sprekere og fjongere modell. Nemlig den lekre 100 Cuope S. Som altså er en todørs bil med nesten litt Aston Martin-aktige linjer, sett bakfra.

Coupe-modellen bygger på samme teknikken som den vanlige Audi 100, men har noe kortere akselavstand. Denne sportslige modellen fikk du kun med største motor som var en 1,9-liter på 115 hk. 30.687 eksemplarer ble laget fram til 1976.

Les mer opp den spesielle opprinnelsen til denne bilen her:

Med 5E-emblem i grillen var du kongen i gata med Audi 100-en din.

Audi 100 C2 (1976 -1984)

I 1976 og med andre generasjon, tok Audi ett kvantesprang med 100-modellen. På flere måter. For det første bød de nå på et linjelekkert og slankt design som var lett å like. Bilen var både lav, bred, elegant og stilig.

Dessuten ble den tilgjengelig med verdens første femsylindrede bensinmotor. (Mercedes hadde lansert femsylindret dieselmotor i 1974) Den femsylindrede motoren vakte berettiget oppsikt.

Har hjemme var dog de firesylindrede variantene mest vanlige.

Hadde du Audi 100 med 5E-merke i grillen, var du litt "konge" i gata. Forutenom fin lyd, bød den med Bosch K-jetronik bensininnsprøytning på hele 136 hestekrefter og motoren bidro definitivt til å løfte Audi som merkevare.

At motorene etter hvert viste seg å bruke utrolige mengder olje, var det ingen som visste da... Ei heller at denne motoren skulle videreutvikles til å bli en suksess innen motorsport.

Innvendig kunne du få den med veluorseter. Eller skinn, men det var det få som valgte den gangen. Interiøret var preget av typisk 80-talls design og store mengder plastikk av typen tynn og hard.

Audi 100 C2 kom som todørs sedan (uvanlig modell i dag), eller som firedørs sedan. I USA ble 100 solgt som Audi 5000. (Alt er som kjent større der borte)

I 1980 kom Audi 200, stort sett samme bil som 100, men med 170-hesters turbomotor.

Kan gammel luksusbil være et smart bruktbilkjøp? ​

Den første Audi 100 Avant ser nesten ut som en forvokst VW Passat fra samme tid.

Audi 100 C2 Avant. (1977 - 1979)

Det var C2-modellen som lot oss stifte bekjentskap med Avant-betegnelsen for første gang. Det vi i dag kjenner som stasjonsvogner fra Audi startet opp som en praktisk kombi-coupe med stor bakluke og coupelignende taklinje. Slett ikke ulik VW Passat fra samme tid.

Siste halvdel av 70-tallet var jo på mange måter kombi-coupenes tid. Også denne modellen ga Audi mye og tiltrengt oppmerksomhet. Teknisk sett var den lik sine sedan-søsken.

Audien som aldri ble laget ​

Audi 100 C3 kom i 1983.

Audi 100 C​3 (1983 -1991)

Tredje generasjon av Audi 100 fikk også mye oppmerksomhet. Den satte faktisk verdensrekord i aerodynamikk for produksjons-biler med sitt glatte karosseri og slo dermed rekorden til Citröen CX fra 1975.

Dette gjorde at bilen fikk et litt sært og ikke så elegant design som C2-modellen, etter manges mening.

Med C3-modellen forsvant todørs utgavene, men Audi videreførte Avant-betegnelsen. Nå på sin første stasjonvogn.

Audi 100 Avant Quattro – en litt snål stasjonsvogn-utgave.

Audi innførte også et sinnrikt sikkerhetssystem som de kalte "Procon-ten" (Programmed Contraction-Tension). Det gikk i korthet ut på at en wire festet til girkassa skulle trekke rattet unna i en eventuell kollisjon, da motor og girkasse ble skjøvet bakover og under bilen. Systemet fikk mye oppmerksomhet, men ble ikke den helt store suksessen.

Suksess ble imidlertid en annen nyhet. Nemlig quattro firehjulsdrift-systemet som kom høsten 1984. Først tilgjengelig i sedan-modellene, men etter hvert også i Avant.

Motorutvalget var bredt. Alt fra 1,8-liters bensinmotor på 74 hestekrefter, opp til 2,2-liters femsylindrede varianter med 163 hestekrefter. Dieselmotorer fantes også i fem varianter. Fra 69 – til 118 hestkrefter.

A8 coupe: Audien som aldri ble laget ​

Den siste Audi 100. C4 var ingen ny bil men en oppgradert C3 og etter en facelift i 1995 ble modellen til Audi A6.

Audi 100 C4 (1991 -1995)

Her tok Audi en liten «short cut». C4 modellen var egentlig ikke ikke en helt ny bil, men en kraftig facelift av C3-modellen.

Nå satt imidlertid designet som ett skudd igjen. Det litt lave, brede og elegante var atter på plass. Det var nye motorer i topputgavene også.

Nemlig en 2.8 liters V6-motor. Denne ble senere etterfulgt av en 2.6-liters variant. Dette var i hovedsak samme motorer som kom i Audi 80 allerede i 1992.

Alle C4-modellene kunne fås med quattro firehjulsdrift. Nå også i kombinasjon med en 4-trinns automatgirkasse fra ZF.

Dette ble den aller siste 100 modellen fra Audi. Da en facelift-utgave ble lansert i 1995, hadde bilen fått navnet A6. En æra var dermed over.

Eier du en Audi? Fortell oss om det her:

Lever videre i A6

I dag lever Audi 100 videre i A6, 50 år etter at den ble vist for aller første gang. Det eventyret er absolutt ikke over ennå. Audi har nylig vist en helt ny A6, så modellen vil nok være med oss i overskuelig framtid.

Det er liten tvil om at 100 / A6-modellen er en av Audis viktigste med tanke på å bygge opp et image og en merkevare som kunne konkurrere med Mercedes og etter hvert også BMW. Det er ingen liten prestasjon.

Les mer om den spennende Audi-historien her:

Video: Dette er fortsettelsen – den helt nye Audi A6