Klokken halv åtte i morges lettet DY605 fra Flesland, og satte kursen mot Gardermoen.

Planen var å lese avisen på vei over, men den ble raskt droppet. Synet av landskapet under meg var rett og slett fantastisk.

Det var snøfritt langs kysten i vest, men vi var ikke kommet langt østover før solen skinte ned på hvite fjell og vidder.

Like etter avgang passerte vi slepet av Aasta Hansteen-plattformen. Den er på vei fra verftet på Stord, til Aasta Hansteen-feltet, 300 kilometer nordvest for Sandnessjøen.

Like etter at vi passere isbreen Folgefonna og Sørfjorden dekkes landskapet av en liten skybanke, men det er den eneste på veien. Hardangervidda strekker seg hvit og fin, så langt det er mulig å se i morgendisen.

Det er fortsatt mye snø også i dalene på Østlandet, og isen ligge fortsatt på Randsfjorden og Tyrifjorden. Vi lander på Gardermoen i strålende sol.

Se bildene fra turen under.

Fra Flesland til Gardermoen med halv åtte flyet fredag 13. april. Foto: Ronald Toppe / TV 2

Kanskje litt regn

Solen kommer til å skinne over det meste av landet i hele dag, med noen unntak.

– Det ligger et nedbørområde like sør for oss nå i formiddag. Den gjør at det kommer opp litt skyer fra sør og inn over Agder og Rogaland, og det kan komme litt regn her i ettermiddag, forteller Storm-meteorolog Cecilie Villanger.

Vinden øker også på lengst sør, opp i stiv kuling fra øst utsatte steder på Vestlandet og langs Sørlandskysten.

– Resten av landet får det strålende i dag, Vestlandet kan få opp i 20 grader, sier Villanger.

Enda litt varmere enn i går altså, da var Bergen og Haugesund varmest i landet med 17 grader.

Grått lengst sør og nord i helgen

Lørdagsværet blir omtrent som været i dag.

– Rogaland og Agder får det skyet, og det kan komme litt nedbør her lørdag også. Skyene trekker nordover i løpet av dagen, og inn over Hordaland, Telemark og sør på Østlandet, forteller Villanger.

Heldigvis blir det sol og fint vær så mye av dagen at Vestlandet får opp i 20 grader lørdag også.

– Kanskje litt over 20 grader til og med, sier Villanger.

Det siger inn litt skyer i Troms og Finnmark også, og det kan kanskje komme litt regn ytterst på kysen øst for Nordkapp. Men, mellom bygene blir det sol.

– Det fortsetter med skyet vær lengst sør og lengst nord også søndag. Nedbøren trekker enda litt lenger nord, og det blir etter hvert skyet nordover til Mjøsa, sier Villanger.

Skyene gjør at termometert stanser før 20-tallet søndag.

– Nord for Sognefjorden blir det like fint som lørdag, og det blir litt lettere skydekke i Troms, sier Villanger.

Fint igjen i neste uke

Høytrykket ble svekket litt i helgen, og mandag er det Trøndelag og Nordland som får det beste været. Vestlandet og Sørlandet får litt regn, og det blir skyet på Østlandet.

– Også Troms og Finnmark får inn en del skyer, og det kommer litt nedbør langs kysten øst i Finnmar, sier Villanger.

En ny høytrykksrygg fra nordvest slår seg sammen med høytrykket lenger sør, og vi kan se frem til nye fine dager utover i neste uke.

– Det kommer et kraftig lavtrykk inn mot Island. Høytrykket klarer nok å holde det unna, men det kommer til å sørge for kraftig vind langs kysten i vest, sier Villanger.

Lavtrykket tar med seg mild luft fra sør, og temperaturen stiger markert midt i uken.