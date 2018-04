– Det fineste komplimentet noen kan gi meg er at hundene mine ligner på meg, forteller Shanna Olsen (49) til God kveld Norge, som besøker henne på settet til «Pet Moms» i California.

Norsk-amerikaneren, som tidligere har vært med i TVNorge-serien «Alt for Norge», er aktuell i en ny realityserie om fire barnløse kvinner, som behandler hundene sine som babyer.

Hun er selv mor til hundene Isabelle og Jack.

Oppsøker spesialist

I serien tar blant annet Shanna med seg hunden Jack (12) til en spesialist for å se an mulighetene for hårtransplantasjon.

Han har nemlig blitt tynn i pelsen. Både mor og «barn» er skuespillere, og sistnevnte har lenge slitt med å få roller på grunn av pelsmangel.

– Det er ikke en baby, det er en hund, utbryter spesialisten til Shanna, som blir opprørt, og ber han om å ikke bruke «H-ordet» foran Jack.

Spesialisten konkluderer med at Jacks tynne pels skal få være i fred. Hunden er jo tross alt 84 hundeår.

Blir provosert av kritikk

Shanna og de andre kvinnene i «Pet Moms» har fått mye kritikk for at de kler opp hundene sine, og lufter dem i barnevogn.

– De liker ikke å gå! Isabella har pusteproblemer, og blir lett overopphetet, svarer Shanna på det.

– Det gjør meg opprørt at folk sier jeg mishandler hundene mine. De er veldig bortskjemte, og jeg ville aldri gjort noe som forårsaker dem smerte, legger hun til.

Ifølge Shanna får hundene hennes nok av mosjon.

– De får løpe fritt i gangen, og jeg tar dem med på svømmetrening, sier hun i lørdagens God kveld Norge.