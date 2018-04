Det meste tyder på at Danny Rose forlater Tottenham i sommer. London-klubben har for lengt begynt å lete etter erstattere for 27-åringen. Nå hevder The Sun at West Hams 24 år gamle back Arthur Masuaku er aktuell.

Det har skjedd mye i kulissene etter Harry Kanes skuldermål mot Stoke. Spissen har fått mye tyn etter episoden. Nå forteller manager Mauricio Pochettino at Kane er blitt såret av all kritikken.

Liverpool flyr høyt om dagen. Anført av en strålende Mohamed Salah har Merseyside-laget levert angrepsfotball som har fått byen, fansen og klubben til å tro igjen. Nå kan manager Jürgen Klopp forsikre fansen om at det er uaktuelt å selge Salah i sommer, skriver Daily Mail.

Fremtiden til Gareth Bale er i Real Madrid, skriver The Sun. Bale forventer at han er Real Madrid-spiller også neste sesong, hevder tabloidavisen.

WBAs solide midtstopper Jonny Evans er en ettertraktet mann. WBA rykker etter all sannsynlighet ned til Championship. Da forsvinner Evans. Den tidligere Manchester United-spilleren håper at Manchester City blir neste stoppested, skriver Mirror.

I tillegg til Evans er Pep Guardiola på jakt etter en defensiv midtbanespiller og en kantspiller, skriver The Times.

Forholdet mellom Chelsea og Antonio Conte er komplisert. Trolig ender det med brudd etter sesongen. Da skal Napolis trener Maurizio Sarri være en aktuell erstatter, skriver Mirror.

Zlatan Ibrahimovic nyter tilværelsen i Los Angeles. Nå har han invitert sine tidligere lagkamerater i Manchester United til en storslått avskjedsfest i sitt nye hjem, skriver The Sun. Festen blir i slutten av juli, forteller kilder til avisen.

Leicester-spissen Islam Slimani har ikke akkurat vært en braksuksess i Newcastle. 29-åringen er på utlån i Newcastle, men har slitt med skader helt siden han flyttet på seg. Til tross for skadeproblemene skriver Leicester Mercury at overgangen kan bli permanent i sommer.

Wolverhampton er på vei tilbake i det gode selskap, mye takket være superagenten Jorge Mendes. Det liker Premier League-klubbene dårlig. Fredag skal de møtes for å diskutere båndene mellom Mendes og Wolves.

