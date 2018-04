Bildet av Sylvi Listhaug som hang korsfestet foran et hav av mikroforstativer, som dukket opp på et gatehjørne i Bergen i påsken, har vekket sterke følelser fra første stund.

Først skapte verket en hissig debatt. Både om hva budskapet var, og motivet i seg selv. Noen elsket bildet, andre hatet det. Få stilte seg likegyldige.

Sterke følelser

Da bildet ble svartmalt etter to dager, var reaksjonene tilsvarende sterke. Debatten gikk over i en diskusjon om gatekunst generelt, og dette bildet spesielt.

Gleden var derfor stor da én ung mann, og tre unge kvinner, som hadde listet seg ut om natten og hentet maleriet inn til seg selv, kunne fortelle at de oppdaget at svartmalingen lot seg fjerne. Med fire flasker neglelakkfjerner klarte de å få motivet fram igjen.

Både kunstneren, AFK, og mange andre takket for den gode jobben de hadde gjort med å berge bildet. AFK uttalte også at han ikke ønsket å legge seg borti hva som skjedde med bildet videre, men at han håpet de ville gi en del av pengene de fikk for et eventuelt salg til veldedige formål.

Oppmerksomheten rundt verket gjorde etterspørselen etter det nærmest eksplosiv. De fire unge studentene kunne fortelle at budene haglet inn. TV 2 vet at sluttprisen ble 300.000 kroner.

Ville donere bildet til kreftsaken

TV 2 vet også at en av de som sterkt ønsket seg bildet var Tore Gudmestad fra Stavanger. Han er far til Thea Steen som døde av kreft i fjor, og som mange kjenner gjennom media og blogging gjennom sykdomsforløpet sitt.

Gudmestad kastet inn håndkledet da budrunden var oppe i 270.000 kroner. Han takket studentene for den gode jobben de hadde gjort, og sa han håpet at de ville gi pengene til en god sak.

Etter at bildet ble solgt har ikke studentene uttalt seg til media, og saken har kommet i et annet lys. Gudmestad hadde selv ønsker om å gi bort bildet til inntekt for kreftsaken, og håpte også pengene han var villig til å betale for det ville gå til en god sak.

– Min datter startet «sjekk deg-kampanjen» før hun døde av kreft, så jeg tenkte at dette bilde kunne gi en god mulighet til å få generert noen penger til denne saken, sier Gudmestad til TV 2.

– Det var felleseie

Personen som fungerer som talsperson for kunstneren, AFK, har uttalt seg i skarpe toner om beslutningen om å beholde pengene selv. Etter noen dager har sinnet gått over i skuffelse.

– Alle kunne kommet godt ut av dette. Det ble skapt noe som betydde så mye for mange. Ergo var det felleseie, og det at både bildet og pengene går til privat eie, er skuffende, sier Nord til TV 2.

Får nytt unikt bilde

Gatekunstneren AFK har fått høre Gudmestads historie og at han tapte budrunden om bildet. Da var det aldri tvil om hva han ville gjøre. Han ville lage et helt nytt og unikt bilde til Gudmestad. Og det skal han få helt gratis.

Nord lover et helt unikt AFK-bilde til Gudmestad. FOTO: TV 2

– Han (AFK, red.anm) sa umiddelbart at hvis et AFK-bilde kan gjøre så mye for en kreftsak, så er det klart han skal få et AFK-bilde, gjenforteller Nord.

– Vil det nye bildet kunne matche det andre?

– Absolutt. Det den pappaen får kommer til å være mye større og mye viktigere enn dette, smiler Petter Nord fra Kube Bergen til TV 2.

Petter Nord forteller dette til TV 2, og TV 2s reporter får gleden av å viderebringe budskapet til Theas pappa.

Svært rørt mottaker

Når TV 2 forteller nyheten til Gudmestad, blir han nærmest sjokkert og svært rørt.

– Nei, dette er helt fantastisk. Dette kom overraskende... Nå blir jeg helt målløs... Jeg har ikke ord, sier Gudmestad, til TV 2.

Etter å ha summet seg litt, takker han AFK.

– Dette setter jeg fantastisk pris på. Jeg må bare takke kunstneren. Dette er så veldig rørende, sier han.

Gudmestad ble tatt på sengen over nyheten, men er umiddelbart klar på at alle pengene han kan få for bildet, vil gå uavkortet til kreftsaken, og gjerne til «sjekk deg-kampanjen».

– Jeg tenker jeg må i dialog med Kreftforeningen og høre hva de synes, sier Gudmestad.

Verket er påbegynt

Han er spent på motivet, spesielt etter han ble så beveget av verket han bød på. Petter Nord sier AFK har begynt på lerretet, men ingen vet ennå hva resultatet vil bli.

Nord mener motivet vil bli inspirert av martyr-bildet av Listhaug på korset og, og det skjøre i at en pappa har mistet sin datter.

Han sier at Gudmestad er hjertelig velkommen til galleriet for å ta en titt, hvis han vil ta turen til Bergen.

– Han kommer til å bli møtt med en god klem, sier Nord.