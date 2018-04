Den walisiske juriststudenten Emily Lock (22) la jevnlig ut bilder på Instagram, hvor hun viste frem sitt luksuriøse liv – og avslørte en mørk hemmelighet.

Nå er både hun og kjæresten Mark Price (27) dømt til fengsel, skriver Wales Online.

Ifølge dommen brukte paret rundt én million kroner på shopping, og de unnet seg luksuriøse reiser, flotte klær, Gucci-solbriller og dyre designervesker.

Price kjøpte seg også en knallrød Audi RS4, og paret dro på reiser fra Wales til Amsterdam, Alicante, Dubai og Paris.

LUKSUSLIV: Dette er noen av bildene aktor viste frem i retten for å vise hvordan Emily og Marks livsstil ikke matchets parets oppgitte inntekt. Foto: Politiet

Elsket luksuslivet

Til tross for at Emily studerte og jobbet deltid i en dagligvarebutikk, brukte hun enorme summer på luksusvarer.

POSERER: Emily og Mark sparte ikke på noe, og poserer her ved en rød Ferrari de har leid i Dubai. Foto: Politiet

– Hun elsket luksuslivet, uttalte aktor Andrew Taylor i Cardiff Crown Court.

Han mener at Mark over en periode på 1,5 år tjente enorme summer på å selge over tre kilo kokain.

KJØPTE LUKSUSSKO: Emily la ut dette bildet av de nye joggeskoene sine fra Chanel. Prisen på skoene er opp mot 30.000 kroner. Foto: Politiet.

Ransaket etter tips

Det ble en brå slutt på livet på første klasse i september i fjor, da et anonymt tips førte til at Mark Prices hjem ble ransaket av politiet.

Der fant de en blå plastpose med 110 gram kokain.

Politiet tok beslag i Prices telefon, hvor de fant en tekstmelding han hadde sendt til medtiltalte Kyle Crowley, hvor han hevdet at han skulle få omtrent 20.000 kroner i uka for å lange kokain.

I tekstmeldingen fortalte han at han også at han hadde fått lån på 360.000 kroner ved å forlede banken sin til å tro at han jobbet i et byggfirma som hadde gått konkurs.

PÅ REISE: Emily la ut dette bildet fra en flyplass, på vei mot en av sine mange luksusreiser. Foran henne står en bag og ryggsekk fra Louis Vuitton. Foto: Politi

Instagram-bilder som bevis

I retten viste aktor frem bildene Price og Lock hadde lagt ut på Instagram.

Dette mente han beviste at parets sparsommelige inntekt umulig kunne matche livsstilen.

– Paret hadde en ekstravagant livsstil, uttalte han.

Da politiet ransaket Emilys hus, fant de designerklær, smykker, klokker, vesker og sko verdt 450.000 kroner.

Forsøkte å nekte

I avhør fortalte hun at hun ikke visste noe om kjærestens kokainsalg, og at hun trodde at han jobbet i et byggfirma.

Til slutt innrømmet hun at hun kjente til deler av langingen, og dermed ble hun dømt til 15 måneders fengsel.

Price, som innrømmet langing og banksvindel, ble dømt til syv års fengsel.