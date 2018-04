Arsenal-stjerne viste frem blodig leggskade

CSKA Moskva-Arsenal 2-2, 3-6 sammenlagt ​

Arsenal levde farlig i returkampen mot CSKA Moskva. London-klubben, som vant det første oppgjøret 4-1, lå under 0-2 etter 50 minutter. En ny russisk scoring ville sendt klubben ut av Europa, men et kvarter før slutt sørget en Danny Welbeck-scoring for å roe Arsenal-nervene. På overtid satte Aaron Ramsey inn 2-2.

Ramsey kunne fort blitt byttet ut før pause. Han måtte bæres av banen etter et klønete taklingsforsøk fem minutter før hvilen.

Etter kampen viste Ramsey frem skaden sin på Instagram. Han takket Arsenal legeteam for at han kunne fortsette kampen.

– Takk for at dere fikk meg ut på banen igjen, skriver Arsenal-stjernen.

Et Ramsey-bytte før pause hadde vært ubeleilig for London-klubben. I stedet kunne waliseren være med å bidra til at Arsenal avanserte fra kvartfinalen.

– Vi måtte vise karakter for å holde oss inne i kampen. Til slutt gjorde vi nok for å gå videre over to kamper, sier Ramsey.

Arsene Wenger var slett ikke fornøyd med det Arsenal-spillerne viste den første timen i Moskva.

– Vi ble nok litt overrasket over intensiteten og hang ikke helt med i første omgang. Vi hang i tauene, men vi kom tilbake, sier Wenger til BT Sport.

Nå venter enten Atletico Madrid, Marseille eller Red Bull Salzburg i semifinalen. Trekningen er klokken 12.00.

– Vi ønsker virkelig å komme til finalen i Lyon for å redde sesongen vår, men vi kan ikke tenke for langt frem i tid. Vi må ta èn kamp om gangen, sier Alexandre Lacazette.

Wenger ville ikke avsløre hvem han helst vil møte.

– Alle snakker om Atletico Madrid, og de ser sterkest ut på papiret. Men ser man på resultatene til Salzburg... Jeg er fra Frankrike og vet at Marseille er et vanskelig sted å komme. Det er nok best at jeg ikke kommer med noen ønsker, sier Wenger.