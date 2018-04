Therese Johaug ble dømt til 18 måneders utestengelse av Idrettens Voldgiftsrett (CAS) etter å ha testet positivt på det forbudte stoffet clostebol. Nå er snart ventetiden over for langrennsstjernen. 18. april er hun ferdig med utestengelsen.

Trener Mikkelsplass røper at 29-åringens form per i dag lover svært godt for kommende sesong.

– Therese er absolutt på et veldig høyt nivå. Jeg ser det på det hun gjør på trening. Jeg er trygg på at hun har gjort den jobben som kreves, sier Mikkelsplass til NTB.

Nullstiller

– Er hun enda bedre enn sist gang vi så henne i konkurranse?

– Det er jo mange som har uttalt seg positivt om akkurat det, og jeg er absolutt enig. Man vet aldri med form, men det vil overraske meg om hun ikke er på samme nivå – eller bedre, svarer Mikkelsplass.

– Jeg ser lyst på framtiden hennes. Både nå og i sesongen som kommer, legger han kjapt til.

Johaug ser naturlig nok fram til å være med på landslaget for full maskin. I mai er hun med på samling.

– Det er liten vits i å snakke om det som har skjedd. Nå kan hun nullstille helt. Hun vet at når sesongen starter, så starter hun på samme sted som konkurrentene. Det er klart at det hjelper på humøret, sier treneren.

Avventer

​Mikkelsplass har vært en sterk bidragsyter mens Johaug har vært utestengt. Men hva skjer for hans del når Johaug slutter seg til landslaget for fullt igjen?

– Per i dag er ikke alt spikret. Vi avventer med en del ting fram til trenerkabalen er lagt på landslaget, så får vi se. Vi får ta det når den tid kommer, svarer han.

Mikkelsplass er uansett klar på at han trives i trenerjobben for Johaug.

– Det er absolutt givende for meg. Spennende og lærerikt, sier han.

Mikkelsplass sier at formen til Johaug har svingt litt i perioden hun har vært utestengt.

– Og det er jo naturlig, både med tanke på det hun har vært gjennom, men også med tanke på at hun ikke har konkurrert. Nå skal det bli spennende å se hvordan det (den lange treningsperioden) slår ut. Jeg tror det vil slå bra ut, sier han.

