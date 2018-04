Boken «A Higher Loyalty» kommer først ut neste uke, men amerikanske medier har allerede fått tilgang til den.

Nyhetsbyrået AP skriver at Trump beskrives som en mafiaboss-aktig type, som prøver å viske ut grensene mellom politimyndighetene og politikken.

I boken skriver Comey at han som FBI-sjef ble presset når det gjaldt etterforskningen av russisk innblanding i valget.

Fryktet Melania ikke trodde ham

Trump skal også ha prøvd å få FBI til å etterforske en historie som involverer Trump, russiske prostituerte og urinering i et Moskva-hotell. Trump har avvist historien på det sterkeste, men presidenten skal flere ganger ha bedt Comey om å vurdere å etterforske saken for på den måten å slå fast at den er usann.

Formålet med etterforskningen skal ha vært at Trump ville overbevise kona Melania om at episoden ikke skjedde.

Utseendemessig kommenterer Comey at Trump var kortere enn han forventet, med et slips som var for langt og lysende hvite halvmåner under øynene, noe forfatteren mener kan komme av solariumsbriller.

Upåvirket av sannheten

Boken samsvarer med det Comey tidligere har fortalt om kontakten med Trump i den tidlige fasen i hans presidentskap. Trump beskrives som upåvirket av sannheten og Comey forteller om en økende bekymring over presidentens integritet.

– Trumps lederskap er drevet av ego og handler om personlig lojalitet, skriver den tidligere FBI-sjefen.

Comey ble sparket av Trump for et snaut år siden, midt i FBIs etterforskning av en mulig forbindelse mellom Trumps valgkampteam og russiske tjenestemenn før valget høsten 2016.

Tump har tidligere kalt Comey for løgner, og har flere ganger langet ut mot ham på Twitter.

(©NTB/TV 2)