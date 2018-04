USAs president Donald Trump uttalte torsdag at han ville møte sine rådgivere for å drøfte situasjonen i Syria, og at en beslutning vil komme «ganske snart».

– Vi skal ha et møte om Syria i dag. Så får vi se hva som skjer, sa Trump under et møte med flere guvernører og kongressrepresentanter i Det hvite hus.

Trump skal møte Macron og May

Etter møtet opplyste talskvinne i Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, at Trump fortsatt ikke har tatt noen beslutning på hvordan USA skal reagere på det påståtte kjemiske angrepet i Syria.

– Vi fortsetter å vurdere etterretningsinformasjon og deltar i samtaler med våre partnere og allierte, sier Sanders.

Sanders sier videre at Trump etter planen skal snakke med Frankrikes president Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Theresa May natt til fredag norsk tid.

Mattis fordømte bruk av kjemiske våpen

USAs forsvarsminister Jim Mattis stilte torsdag til en budsjetthøring i Kongressen der han måtte svare på spørsmål om Donald Trumps Syria-politikk.

I forrige uke sa president Trump at han ville trekke USA helt ut av Syria. Denne uken har han truet med rakettangrep mot Assad-regimet, som følge av et påstått kjemisk angrep i Douma utenfor Damaskus.

Ifølge forsvarsminister Mattis er situasjonen i Syria så kompleks at man noen ganger «vil få motsatte impulser». Forsvarsministeren har også kommet med en kraftig fordømmelse av bruk av kjemiske våpen.

– Noen ting er rett og slett utilgivelige, utenfor all anstendighet og ikke bare skadelig for Kjemivåpenkonvensjonen, men også for selve sivilisasjonen, sa Mattis til medlemmene av forsvarskomiteen i Representantenes hus.

Noen av medlemmene ville også vite hvilket juridisk mandat militæret har for å gjennomføre en operasjon i Syria, når målet ikke er å bekjempe IS. Ifølge Mattis vil et eventuelt angrep mot Assad-regimet bli iverksatt på direkte ordre fra presidenten, uten at det trenger grønt lys fra Kongressen.

(©NTB/TV 2)