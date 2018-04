15. april går fristen ut for å legge til flere studieønsker i søknaden til høyskoler og universiteter.

Dersom du er en av dem som skal velge hvordan du skal tilbringe fremtiden, har du et viktig valg å ta.

TV 2 har snakket med flere eksperter som har råd til hva du bør tenke på før du bestemmer deg.

Snakk med venner og familie

Etter 15. april kan du ikke lenger legge til flere ønsker i søknaden din, men det er fortsatt mulig å bytte om på rekkefølgen i prioriteringene dine. Dette kan du gjøre helt fram til 1. juli.

Gisle Hellsten, som er leder for Karrieresenteret ved UiO, er opptatt av at du bør ha en idé om hva du har lyst til å jobbe med før du søker på utdanning.

– Det å gjøre noe man liker er avgjørende. Ut fra hva du velger bestemmer du om du skal sitte på et kontor eller om du skal sitte i en gravemaskin. Dersom du er usikker tror jeg det viktigste rådet er å samle inn mest mulig informasjon og å høre på venner, familie og rådgivere. Samtidig må du bestemme selv hva du går for, sier Hellsten.

Når du søker på høyere utdanning må du kanskje sende inn dokumentasjon. Dette kommer an på hva som er utdanningsbakgrunnen din og om du har elektronisk vitnemål. Når du søker ser du en liste hvor de ulike kravene skal være huket av i grønt, dersom all nødvendig dokumentasjon er sendt inn.

Det du liker best, gjør du best

I januar skrev TV 2 om hvilke utdanninger ekspertene mener er trygge valg dersom du vil være sikker på å få jobb etterpå. Dersom du fortsatt ikke har tatt en beslutning, sier karriereveileder Mette Manus at du bør se på utviklingsmuligheter innenfor hvert studium og snakke med andre som studerer eller jobber innen området du er nysgjerrig på.

– Det viktigste er å gjøre en grundig prosess før du velger utdanning. Tenke gjennom hvem du er, hva du liker og hva du er god til. Så er det å undersøke mulighetene og tilbudene, innhente informasjon og kjenne på motivasjonen. Det du liker å gjøre, gjør du best, men det er flere ting hver enkelt kan trives med, sier Manus.

Hun vil ikke anbefale å styre unna bestemte yrkesveier, men påpeker at du skal være klar over at det kan bli vanskelig å leve av yrker innen design, media og mote.

– Vi trenger alle yrker, men for å velge et kunstnerisk yrke, må du være villig til å komme ut av komfortsonen og brenne for det du gjør. En fast jobb med solid inntekt kan bli vanskelig å få til. Men arbeidsmarkedet svinger hele tiden, sier Manus.

Veien blir til mens du går

Direktør for Badenoch & Clark i Norge i Adeccokonsernet, Leif Feiring, tror mange av de som velger de klassiske universitetsutdanningene som historie, sosiologi og kunstfag, vil slite med å få jobb.

– De ender fort opp som generalister, og de vil slite i en verden som skriker etter spesialistkompetanse. Samtidig vil det alltid være jobb til de beste, uansett faglig plattform, sier Feiring.

Når du skal velge utdanning, mener Feiring noe av det viktigste er å være innstilt på å hele tiden tilegne deg ny kunnskap.

– Det er viktig å trives med det du skal jobbe med. Man må være innstilt på å hele tiden tilegne seg ny kunnskap. Det viktigste med å ta utdanning er å lære seg gode metoder for å forkaste gammel kunnskap og å tilegne seg ny. Det du lærer på skolen kan kanskje være utdatert når du begynner å jobbe. Husk at veien blir til mens du går, det er ikke sikkert du vil jobbe med det du utdanner deg til, sier Feiring.

Ikke bare tenk jobbmuligheter

Johannes Sørbø i NAVs kunnskapsavdeling sier det viktigste er at du faktisk fullfører en utdanning, uansett om det er å ta fagbrev eller høyere utdanning. Sørbø sier de som står uten noen form for utdanning, ofte er de som faller utenfor arbeidslivet.

– Det er viktig å tenke både med hodet og hjertet når man velger utdanning. Man bør se på hvilke muligheter en utdanning gir for å få jobb, samtidig må man også ha en interesse for den utdanningen man tar, sier Sørbø.

Kommunikasjonsdirektør i bemanningsbyrået Manpower, Sven Fossum, anbefaler å være litt på vakt mot å velge jobber som man ser lett kan bli erstattet av roboter eller annen teknologi. Dette kan være stillinger med mange repetitive oppgaver, og med mindre innslag av kreativ problemløsning.

Samtidig er Fossum opptatt av at man ikke bare skal tenke på jobbmuligheter etterpå.

– Det er vel så viktig å finne et yrke og et fagfelt man brenner for. Har man en interesse i bunn, blir læring så mye mer lystbetont, og dermed er forutsetningene for å holde seg relevant i arbeidslivet også til stede.