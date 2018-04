Karl-Erivan Haub (58), en av Tysklands rikeste menn, har vært savnet i flere dager etter at han ikke kom tilbake fra en skitur i de sveitsiske alpene lørdag.

Ifølge den sveitsiske avisen Blick rapporterte familien millardæren savnet, da han ikke dukket opp til en avtale på hotellet samme dag.

Myndighetene tror Haub var på tur alene, skriver den tyske avisen Handelsblatt.

Milliarderen var på ferie i nærheten av fjellet Matterhorn for å trene til skirennet Patrouille des Glaciers, som organiseres av det sveitsiske forsvaret.​

Dårlige forhold

Dårlig sikt og skredfare har gjort søket etter 58-åringen svært utfordrende.

Talsmann for de italienske redningsmannskapene, Walter Milan, sier at søket fortsetter til tross for de vanskelige forholdene.

– Søket er veldig vanskelig. Området er veldig stort og sporene er dekket, sier han.

På grunn av de vanskelige forholdene er det heller ikke mulig å sette helikopter inn i søket.​

​Kjentfolk i området forteller at terrenget der Haub har forsvunnet er «ekstremt farlig» og sier at milliardæren kan ha falt i en bresprekk, som sammen med snøskred betegnes som den største faren i området.

Dårlige værforhold gjør søket etter den tyske milliardæren i området rundt Klein Matterhorn vanskelig. Foto: Reuters / Arnd Wiegmann

En av Tysklands rikeste

58-åringen er sjef i det tyske selskapet Tengelmann, som eier flere butikker. Selskapet er også en av investorene bak nettbutikken Zalando.

En talskvinne for Tengelmann bekreftet nyheten om at Haub er savnet, tirsdag denne uken, melder USA Today.

Samme dag sendte 58-åringens bror, Christian Haub, et brev til de ansatte i Tengelmann-gruppen. I brevet skrev han at familien ikke har gitt opp håpet om at Karl-Erivan vil bli funnet.

Christian Haub kaller broren for «en veldig erfaren alpinist og skiløper», men understreker at familien er forberedt på det verste utfallet av saken.

