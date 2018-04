Niko Kovac (46) blir den nye Bayern München-treneren, melder den tyske storavisen Bild.

Kovac har hatt stor suksess som trener for Eintracht Frankfurt, som i skrivende stund ligger på femteplass i Bundesliga.

Før han fikk jobben i Bundesliga-klubben, var han landslagssjef for Kroatia.

Han fikk jobben i 2013, men ble sparket etter et 0-2-tap for Norge i september 2015.

46-åringen har kontrakt med Eintracht Frankfurt ut 2019-sesongen, så Bayern blir nødt til å kjøpe ham ut av kontrakten. Det er ventet at han blir presenterte i løpet av april.

Nytt hat-trick for Heynckes?

Kovac overtar etter Jupp Heynckes (72), som har hatt store suksess etter at han erstattet Carlo Ancelotti i oktober. Da han forlot pensjonisttilværelsen til fordel for sin fjerde periode som Bayern-trener, var det med forbehold om at han kun skulle sitte ut sesongen.

I sin forrige periode avsluttet han med å vinne Bundesliga, cupen og Mesterligaen. Denne sesongen er Bundesliga-trofeet allerede sikret.

I cupen møter Heynckes menn Bayer Leverkusen til dyst i semifinalen (Robert Kovacs Eintracht Frankfurt møter Schalke 04 i den andre), og klubben er også klar for semifinalen i Mesterligaen. Han kan med andre ord avslutte med nok et hat-trick.

Får med seg broren

​Den nye Bayern-treneren Kovac ble født i Berlin, men spilte landslagsfotball for Kroatia og fikk 83 kamper med flagget på brystet i løpet av sin aktive karriere.

Midtbanespilleren fikk 34 ligakamper og scoret tre mål for Bayern München fra 2001 til 2003. Han har også spilt for Hertha, Bayer Leverkusen, Hamburg og Red Bull Salzburg.

Hans lillebror Robert Kovac (44) har vært assistenten hans både på det kroatiske landslaget og i Eintracht Frankfurt, og har også spilt for Bayern München.

Robert Kovac fikk 94 ligakamper for Bayern fra 2001 til 2005, og har i tillegg spilt for Nürnberg, Bayer Leverkusen, Juventus, Borussia Dortmund og Dinamo Zagreb.

Stopperen spilte 84 landskamper for Kroatia, altså én mer enn storebror Niko, og vil være med på følge til Bayern.