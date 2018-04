CSKA Moskva-Arsenal 2-2, 3-6 sammenlagt

Se de tre første målene i Sportsnyhetene øverst.

Til tross for 4-1 å gå på fra hjemmeoppgjøret ble returen i Europaligaens kvartfinale mot CSKA Moskva mer spennende enn Arsenal satte pris på.

Vertene beit negler helt frem til et kvarter før slutt.

På stillingen 2-0 var hjemmelaget bare ett mål unna avansement, men da satte Danny Welbeck målet som tok knekken på CSKAs håp om avansement.

Welbeck dro av en spiller på venstrekanten, og kombinerte med Mohamed Elneny som lekkert spilte spissen gjennom CSKA-forsvaret.

Der gjorde spissen ingen feil. Det var skadeplagede Welbecks tredje mål på to kamper. I helgen scoret han to i seieren mot Southampton, hans første i Premier League på et halvt år.

Etter scoringen var det aldri tvil om Arsenals avansement, og på overtid kontret også Aaron Ramsey inn 2-2. Dermed ble sammenlagtresultatet 6-3 i favør «The Gunners».

Få sjanser

Mens det først oppgjøret på Emirates var preget av angrepsfotball og store muligheter begge veier, var returen i Moskva en mer forsiktig affære i starten.

Arsenal virket relativt komfortable frem til det 39. spilleminutt da CSKA fikk sjansen fra kanten.

Et innlegg fra Konstatin Kutsjajev fant hodet til Kirill Nababkin som tvinget Petr Cech til en strålende reaksjonsredning.

Først fremme på returen var imidlertid Fedor Chalov som hadde en enkel jobb med å sette inn 1-0.

Arsenal-trøbbel

CSKA fortsatte å satse offensivt. Det skapte kontringsmuligheter til Arsenal, men gjestene fra London slet med å få de avgjørende pasningene til å sitte.

Istedet ble gjestene knallhardt straffet da Aleksandr Golovin dundret til fra langt hold tidlig i andre omgang. Denne gangen ga Cech en svak retur og Nababkin satte inn 2-0.

Plutselig var vertene bare ett mål fra å lede på bortemålsregelen.

Annullering før scoring

Et tannløst Arsenal fikk den første smaken av blod da Mohamed Elneny stanget ballen i nettet ti minutter ut i andreomgangen, men egypteren var korrekt avvinket for offside.

Etter et par skremmeskudd fra begge lag, kom imidlertid målet som endret dynamikken et kvarter før slutt.

Da satte Welbeck inn 1-2 i kampen og 5-3-ledelse for Arsenal sammenlagt. Det var tilsynelatende nok til å drepe CSKAs håp, for etter scoringen hadde de lite å by på.

På overtid spilte Elneny gjennom Aaron Ramsey som utlignet kampen til 2-2, og avgjorde all eventuell tvil.

Arsenal er dermed i fredagens trekning med Atlético Madrid som slo Sporting Lisboa, Red Bull Salzburg (slo ut Lazio) samt Marseille senket Leipzig i en ellevill 5-2-kamp (5-3 sammenlagt).

Ett av høydepunktene var Dimitri Payets drømmetreff.