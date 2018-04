Se Bergen Swim Festival på TV 2 Sportskanalen og tv2sumo.no fredag fra kl. 16.55 og lørdag kl. 15.55.

En skulderskade plager Henrik Christiansen. Alle vårens satsingsstevner har gått fløyten: NM, Swim Open Stockholm og denne helgens Bergen Swim Festival.

– Dette er nok den mest alvorlige skaden jeg har hatt, sier Christiansen til TV 2.

Han forklarer at skaden kommer av høy belastning over tid, og mangel på fysikalsk behandling for å løse opp.

Han avslører at det har vært vanskelig å finne øvelser som hjelper, og at det har gått utover svømmingen. I et forsøk på å holde treningsmengdene oppe har Christiansen justert teknikken for å unngå smertene.

– Det er en del jeg får gjort, så er det en del jeg ikke får gjort. Jeg har i tillegg til en vond skulder hatt et vondt kne. Når skulderen begynner å bli vond, så gjør man litt alternativt, og når man ikke er vant til å gjøre så mye av det, så blir kneet igjen litt vondt. Det har vært litt lite trening, innrømmer han.

Halverte svømmemengder

I et forsøk på få bukt med problemene har han halvert treningsmengdene i vannet – fra normalt 80.000 svømte meter i uken til en plass mellom 40.-50.000 meter.

– Det er kjipt å gå glipp av det, og det er meter vi helst skulle ha fått gjort, men jeg gjør mye landtrening og skulderøvelser, så i antall timer er nok total treningsmengde på 70 prosent, sier Christiansen.

Til sommeren er det EM i Glasgow. Da skal 21-åringen forsøke å forsvare EM-sølvet fra London i 2016.

Da er det å gå glipp av tre stevner på nåværende tidspunkt ikke heldig.

– Det kunne gått bedre, men det kunne også gått verre. Når det først kommer, så er det greit at det kommer nå og ikke i juni. Det er kjipt, men det er ikke det viktigste i så måte. Det er EM som gjelder, slår han fast.

Nå blir i stedet konkurranser i mai og juni en viktig test for 21-åringen.

– Jeg har troen på at jeg kommer til å få nok konkurransetrening før EM i august. Målet mitt der er å sette personlige rekorder. Gjør jeg det, så er jeg fornøyd. Hvis jeg gjør det, så er jeg med å kjempe om medaljer, sier Christiansen.

Sjöström i form

Bergen Swim Festival går uten Henrik Christiansen, men det mangler ikke på internasjonale profiler.

Den norske EM-medaljøren Susann Bjørnsen skal blant annet opp mot den svenske superstjernen Sarah Sjöström på 50 og 100 meter fri.

I fjor var Sjöström bare 14 hundredeler fra verdensrekord i Alexander Dale Oen arena. Det er derfor forhåpninger om at hun skal svømme virkelig fort i helgen.

Hun viste fin form i BSFs søsterstevne Swim Open Stockholm forrige helg, og regner med at det går raskere i år.

– Jeg hadde toppet formen til Stockholm, og nå har jeg hvilt litt til og fått litt konkurransetrening, så jeg regner med å svømme fortere denne helgen, sier hun til TV 2.

– Det blir nok tøft med verdensrekord, men hvem vet. Jeg har mye jeg kan bedre. Jeg jobber med en del tekniske detaljer som ikke helt sitter, men når de sitter så kan det gå veldig fort.

Se Bergen Swim Festival på TV 2 Sportskanalen og tv2sumo.no fredag fra kl. 16.55 og lørdag kl. 15.55.