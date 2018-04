Den danske fotballegenden Peter Schmeichel har fått kraftig kritikk i Danmark for sitt engasjement for den russiske statskanalen Russia Today.

Særlig har et intervju med FIFA-sjef Gianni Infantino satt sinnene i kok, men nå slår Schmeichel tilbake.

– Nå må dere slutte, skriver Schmeichel i en e-post til dansk TV 2.

Den tidligere Manchester United-målvakten er blitt anklaget for å være en politisk marionett for Russland – og et propaganda-apparat for FIFA.

– Jeg har ingen holdninger til hverken det ene eller andre. Jeg elsker fotball, og gleder meg til VM, uansett hvor VM blir spilt, sier Schmeichel og følger opp med:

– Dersom TV 2 er så støtt over Russland og jobben min, så syns jeg at de skal ta konsekvensen og si fra seg rettighetene til å vise fotballturneringen.

– En papegøye

Schmeichel fikk kritikk for å ta jobben som programleder for kanalen i utgangspunktet, men det var da han uttalte at vestlige medier lagde uriktige historier om at det var farlig å reise til Russland at han havnet i trøbbel igjen.

– Han har bare jobbet der i et halvt år, men allerede er det gått helt galt, skriver Ekstrabladets Jan Jensen.

Han mener Schmeichel unnlater å vise til kritikkverdige episoder som forklarer hvorfor det blant annet for engelske fans ER farlig å reise til Russland.

– Galskapen kjenner ingen grenser, og nå er Peter Schmeichel blitt en del av den. TV-stasjonen RT er Putin og Kremls propagandamaskin, og er notorisk beryktet for å spre misinformasjon og falske nyheter, skriver Jensen.

– Det ser ut som en ganske godt betalt jobb å opptre som Putins TV-papegøye.

Uhell

Selv om Schmeichel avfeier de påstandene tar han selvkritikk på at han sa historiene var oppspinn.

– Jeg lager TV, og jeg slumpet til å bruke et uheldig uttrykk. Det har du sikkert selv gjort innimellom, skriver 54-åringen i e-posten adressert til TV 2-ankeret Morten Ankerdal.

– Jeg har reist rundt i Russland i åtte uker, og jeg føler meg 100 prosent sikker alle steder, der jeg har vært. Så kanskje ubevisst og med den bakgrunnen har jeg følt meg støtt over at de vestlige mediene sier det er farlig å være her.

Han skriver videre at han ønsker at folk skal få se den fantastiske fotballen, og at han derfor vil være med på å berolige de som ønsker å reise.

Han samarbeider med et amerikansk produksjonsteam, og har to russiske assistenter, opplyser han. I tillegg påberoper han seg det hele redaktøransvaret.

– Jeg bestemmer alt innhold, alle historier og vinkler og rapporterer kun til meg selv. Jeg har laget et fantastisk intervju med som sier utrolig mange viktige ting. Det ville vært fint dersom det ble fokusert på i stedet for, men kanskje er jeg for naiv som håper på det, avslutter Schmeichel.