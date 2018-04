– Jeg er ikke korrupt, sier Anders Besseberg til TV 2, etter å ha trukket som som leder for Det internasjonal skiskytterforbundet (IBU) mens etterforskningen av ham pågår.

Det var onsdag at det ble kjent at nordmannen etterforskes for å ha skjult russisk doping, og østerriksk politi har bekreftet at de etterforsker korrupsjon på i alt 2,3 millioner kroner i IBU-saken der Besseberg er involvert.

Besseberg tror etterforskningen sannsynligvis er igangsatt etter opplysninger fra den russiske dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov.

– Jeg har ikke fått det selv, men det hevdes vel i media at det er WADA som har kontrakt østerriksk politi i denne saken, på bakgrunn av hva det såkalte kronvitnet deres, denne Rodtsjenkov, har gitt av opplysninger til WADA. Det hadde jeg også en følelse av i avhøret, at det dreide seg om opplysninger som hadde kommet fra Rodtsjenkov, sier Besseberg til TV 2.

– Hva tenker du om Rodtsjenkov?

– Jeg må si at det er en person som jeg personlig setter mange store spørsmåltegn ved. Det som jeg føler meg helt sikker på at er riktig, er at det var en systematisk manipulering i russisk idrett med utgangspunkt i laboratoriet i Moskva og med Rodtsjenkov som leder av det. Men at det var oppstrøms til sportsdepartementet og sportskomiteen. At det dreier seg om mange utøvere som var involvert har jeg sett i forbindelse med mailkommunikasjon som vi har fått tilgang på i IBU i forbindelse med de russiske skiskytterne, sier Besseberg.

– Der har vi også mailkommunikasjon på andre idretter og utøvere, og når du leser mailene er det helt klart at det var et korrupt system. McLaren ga i sin rapport klart uttrykk for at han ikke satt på konkrete bevis mot disse 1000 navnene, men at det var en rekke indisier, og at han håpet det kunne bygges opp en kjede av indisier som gjorde at man kunne anmeldte og dømme utøvere, fortsetter han.

– Rodtsjenkov er en mann man har festet mye lit til, blant annet i McLaren-rapporten. Har du tiltro til McLaren-rapporten?

– Jeg tror McLaren-rapporten er riktig, men det som er et stort problem var at med én gang rapporten kom og folk virkelig hadde lest den – de fleste hadde ikke, og mange har fortsatt ikke, tilgang på all tilleggsinformasjonen – og man trodde at her var det over 1000 dopede utøvere i russisk idrett og at det er stor systematisk doping, sier 72-åringen.

– Voldsomt behov for å stå foran et kamera

Men han tror ikke at de forskjellige russiske særforbundene har vært involvert i det systematiske jukset.

– I Schmid-kommisjonen, oppnevnt av IOC, er det vel en konklusjon om at det ser ut som at de nasjonale forbundene i Russland ikke har vært involvert. Det kan fort være sant når det er 20-25 forskjellige forbund, både vinter og sommer. Hadde så mange forbund vært involvert, for da blir det fort mange hundre personer som kjenner til dette, da tror jeg man fort hadde hatt noen som hadde vært varslere. Det var nok en engere gruppe, og det er derfor jeg har mistanke om at det var laboratoriet i Moskva med Rodtsjenkov og muligens RUSADA kan ha vært involvert og da videre oppover i sportsdepartementet og eventuelt sportskomiteen, mener Besseberg.

– Hva slags motiver kan Rodtsjenkov ha for å dra IBU ned i søla?

– Jeg føler dette er en mann som har et voldsomt behov for å stå foran et kamera, slik som jeg gjør nå. Det er jo veldig spesielt at tv-stasjoner, norske NRK, tysk tv og filmen Ikaros, journalister får intervjuet vedkommende ansikt til ansikt, mens de advokatene og etterforskningsgruppene som vi i de internasjonale forbundene bruker for å kunne anmelde disse mistenkte utøverne, kommer overhodet ikke i direkte kontakt med personen. Han møtte ikke i ankesakene i CAS, slik at dommerne måtte intervjue ham via Skype, og da satt – det var vel forhåpentligvis ham – bak et laken, slik at man i alle fall hørte stemmen.

– Kan det være at han ikke stoler på dere?

– Jeg vet ikke. Jeg føler denne personen kanskje har et behov for å holde seg varm i mediebildet. Jeg vet ikke.

– Han frykter for sitt liv, må møte journalister omtrent med finlandshette og er redd for å bli drept av russere. Det er vel ikke noe man ønsker?

– Nei, selvsagt, det er vel ingen som ønsker at han blir drept.

– Nei, men det å havne i en sånn situasjon er ikke noe man frivillig ønsker?

– Selvsagt ikke. Jeg spurte ikke NRK om de ble kroppsvisitert og sånne ting før de fikk møte ham, men det er klart at han sitter i en vanskelig situasjon. Jeg trodde grunnen til at han ikke ville vise ansiktet var at han gjennomgikk noen plastiske operasjoner eller noe sånn, uten at jeg har noe peiling på det, sier Besseberg.

– Det er dumt

Ifølge Besseberg har IBU jobbet hardt for å komme i kontakt med Rodtsjenkov.

– Å ja. Lederen i vår etterforskningsgruppe, en sveitsisk advokat som også representerer Det internasjonal skiforbundet, har på vegne av begge oss vært over til New York, men får bare møte advokaten hans og får ikke komme i direkte tale med ham. Det er mange forbund, sommer og vinter, som gjerne skulle ha snakket med vedkommende og forhørt ham konkret på en del av dette han hevder og fått oppklart spørsmål som er helt uklare, og som bare han kan forklare.

TV 2-ekspert Johan Kaggestad mener det er uklokt av Besseberg å så tvil om dopingvarslerens motiver.

– De som er i klisteret relatert til Rodtsjenkovs påstander sår jo tvil om hans troverdighet. Det er typisk eksempel på de som får dopingpåstander mot seg, enten det er utøvere eller ledelse, de bruker mye tid på å mistenkeliggjøre de som kommer med påstandene. Rodtsjenkov har jo langt på vei blitt sannhetsklarert gjennom kommunikasjonen han har hatt med politi og med WADA, mener jeg. Det viser seg at det han har sagt stemmer veldig bra, så jeg tror det er dumt å så altfor mye tvil om Rodtsjenkovs påstander. Det er ikke lurt å komme med det som en forklaring akkurat nå, da tror jeg heller man burde hatt mer håndfaste bevis fra egen side på hva som har skjedd og ikke har skjedd, mener Kaggestad.

Besseberg mener han selv har hatt en klar og tydelig linje overfor russerne.​

– Personlig har jeg ingenting å legge skjul på. Jeg har hatt sterke mistanker til dette lange. Jeg sa det på internasjonal pressekonferanse i 2009, hvor vi hadde pågrepet tre russere. Jeg sa det var en ukultur når det gjelder doping i Russland, og at jeg har en mistanke om at det foregår systematisk doping. Jeg ga da beskjed til folkene mine som jobber med dette, for vi har årlig konkurranser i Russland, og at dopingprøver som da blir tatt der skal medbringes ut av landet av analyseres ved de laboratoriene vi har i Europa, sier han.

Sterke påstander

I et intervju med NRK har Rodtsjenkov hevdet at IBU var med på å manipulere og sabotere russiske skiskytteres blodpass før OL i Sotsji.

IBU skal ifølge dopingvarsleren ha unnlatt å starte etterforskning av blodpass som skal ha vist svært unormale verdier, noe som kunne antydet doping hos utøverne.

– Russland mottok sensitiv informasjon fra IBU, med beskjed om å ta seg av saken. Men IBU ville, av uante årsaker, ikke gå i dybden og etterforske russiske utøvere og deres unormale, ekstremt unormale, biologiske pass, sier Rodtsjenkov til NRK.

Det skal ha skjedd før Sotsji-OL, men dopingvarsleren mener konspirasjonen ikke tok slutt da.

– Situasjonen ble verre etter OL. For ikke å få noe skyld, tok IBU med seg biologiske pass fra «skitne» russiske utøvere til RUSADA, for at de skulle gjemme dem. Og det ble gjort, sier Rodtsjenkov.

– Aldri prøvd å manipulere

Det avfeier Besseberg å ha vært en del av.

– Nei, aldri. Og jeg har ikke prøvd å manipulere eller skjule dopingprøver, enten det skulle være russere eller andre.

– Hvorfor skal vi stole på deg?

– I første rekke er det på grunn av systemet vårt. Når det blir tatt dopingprøver blir de analysert ved WADA-akkrediterte laboratorier. De prøveresultatene går direkte inn i Adams. En kopi går til vår administrasjon. Det er fire personer som har tilgang til Adams hos oss. Det er et styremedlem som har med det medisinske å gjøre. I tillegg er det tre personer i administrasjonen: generalsekretæren, antidopingadministratoren og legen som følger verdenscupsirkuset. Ifølge Jim Carrabre (styremedlem i IBU), som jeg har kontaktet, er det umulig å fjerne eller ta vekk informasjon i Adams-systemet, sier Besseberg.

– Du har aldri sett en unormal blodprofil og tenkt at denne later jeg som jeg ikke har sett?

– Der kan jeg legge hånden på hjertet. Jeg har aldri i hele mitt liv sett én eneste blodprofil. Jeg har ikke tilgang til Adams, og det skal ikke forelegges meg den type detaljer. Jeg har ingen sjanse til å vurdere det likevel, det er det kun ekspertene som kan vurdere. Det hjelper ikke noe om jeg ser det, sier Besseberg.

– Bør særforbundene fratas sin innflytelse på dopingtesting, slik at det blir gjort av uavhengige?

– Ja, det er jeg helt enig i. Så vidt jeg vet har alle vinteridrettsforbundene støttet initiativet til IOC, og at vi nå skal få et såkalt «International Testing Authority» som gjør den jobben. Det hilser vi absolutt velkommen, sier Besseberg.

– Ingen kan endre

Ifølge 72-åringen er det ikke slik at IBU selv står for testingen og legger inn de blodpassverdiene de selv måtte ønske.

– Vi er ikke autorisert til å foreta tester for blodpass eller dopingkontroller. Vi bruker kun autoriserte, nasjonale antidopingbyråer og grupper som jobber med dette og er akkreditert av WADA. Det er kun de verdiene som kan legges inn. Dette har jeg sjekket, og når de verdiene er lagt inn er det ingen som kan gå inn og fjerne de eller endre på dem.

– Så IBU har ikke noe med blodpasset å gjøre?

– Nei. Ikke annet enn at vi blir informert om at vi har et mistenkelig blodpass, eller at det er et blodpass som har verdier man mener er en klar dopingsak. Er det en klar dopingsak, fatter vi styrevedtak på at vi skal melde det til det uavhengige anti doping hearing-panelet. De treffer dom i saken. Er det mistenkelige blodprøver, har vi en avtale med det WADA-akkrediterte laboratoriet i Oslo, som vi da sender prøven over til. De foretar en første vurdering av dette. Så går det videre til en ekspertgruppe som vurderer det. De sender det vanligvis videre til en autorisert gruppe som WADA har. De er tre personer, og vurderer dette. Der er WADA-regelen slik at om de tre ekspertene er enige om at det er en positiv prøve, så blir det anmeldt på vanlig måte. Er de ikke enige, kommer det beskjed om at vi må fortsette med målrettet testing, forklarer Besseberg.

Han avslører at det har vært et tosifret antall ganger at det har kommet vedtak om at man må fortsette med mer målrettet testing, ettersom de tre i panelet ikke har vært enige.

– I løpet av de par siste årene har vi hatt elleve slik saker, der vedtaket fra ekspertene var at vi skulle fortsette målrettet testing på ti av disse. Den ellevte er en helt spesiell sak som har versert i systemet vårt siden 2012, hvor det muligens kan være noen biologiske eller genetiske grunner til at denne utøveren alltid ligger på et mistenkelig eller unormalt blodnivå når han blir testet. Nå er det et spesiallaboratorium i Belfast i Irland som vurderer den saken, og så vidt jeg vet regner vi med et svar derifra om to-tre uker, sier Besseberg.