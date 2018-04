Blod- og urinprøver som er tatt av ofrene etter Douma-angrepet tester positivt for klorin i tillegg til et annet ikke navngitt nervemiddel.

Opplysningene kommer ifølge NBC fra to kilder i de amerikanske myndighetene. Kildene sier at de er sikre på at informasjonen stemmer, men «ikke hundre prosent».

Symptomer fra kjemisk angrep

Syrias FN-ambassadør Bashar Jaafari opplyste torsdag at to grupper med eksperter fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) ankommer Syria henholdsvis torsdag og fredag.

Ekspertene skal granske om det var klorgass eller andre kjemiske våpen som ble brukt i angrepet mot Douma i Øst-Ghouta sist lørdag. Over 40 mennesker ble drept i angrepet.

Verdens helseorganisasjon opplyste onsdag at om lag 500 personer i Douma har symptomer på å ha blitt utsatt for et kjemisk angrep.

Beslutning kommer snart

USAs president Donald Trump uttalte torsdag at han ville møte sine rådgivere for å drøfte situasjonen i Syria og at en beslutning vil komme «ganske snart».

– Vi skal ha et møte om Syria i dag. Så får vi se hva som skjer, sa Trump under et møte med flere guvernører og kongressrepresentanter i Det hvite hus torsdag.

Onsdag truet han med at raketter «vil komme» til Syria.

– Har aldri sagt når et angrep på Syria vil finne sted. Kan skje veldig snart, eller ikke så snart i det hele tatt! skriver presidenten på Twitter.

Vil unngå konflikt

Russland melder at landets prioritet i Syria er å unngå en konflikt med USA, det melder nyhetsbyrået AFP torsdag kveld.

Torsdag flyttet Russland sine fartøy fra den russiske marinebasen Tartus vest i Syria for å beskytte dem mot et mulig vestlig angrep.

Opplysningen kommer fra lederen av forsvarskomiteen i den russiske nasjonalforsamlingen og ble torsdag viderebrakt av det russiske nyhetsbyrået Interfax.​

Hastemøte i Storbritannia

Onsdag kalte Storbritannias statsminister Theresa May inn til hastemøte for å diskutere en eventuell reaksjon på det påståtte kjemiske angrepet på Syria.

Britiske ubåter fikk allerede onsdag ordre om å flytte seg slik at de er klare til å rette et angrep mot Bashar al-Assads regime.

Frankrikes president Emmanuel Macron hevdet torsdag at han har beviser på at det ble brukt kjemiske våpen i angrepet lørdag, det skriver BBC.

Frankrike har truet med rakettangrep mot syriske regjeringsanlegg som svar.

Ikke bedt om norsk deltakelse

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier til NTB at Norge ikke er blitt bedt om å delta i et vestlig angrep mot den syriske regjeringen.

Eriksen sier det ikke er en aktuell problemstilling at Norge skal være med på et eventuelt angrep.

Heller ikke for Tyskland er det aktuelt å bidra i et angrep, det understreket Angela Merkel på en pressekonferanse i Berlin torsdag.

Samtidig sa Merkel at hun mener det er riktig å sende et signal om at bruk av kjemiske våpen er uakseptabelt.

Merkel unnlot å svare på spørsmål om et rakettangrep på Syria kan utløse en konflikt mellom USA og Russland. Men hun framholdt at Syria-krisen håndteres «med forsiktighet».

