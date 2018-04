Få sykkelfans glemmer bildene fra 16. etappe i fjorårets Giro d' Italia, da rittleder Tom Dumoulin (Team Sunweb) plutselig måtte storme ut i grøften for å gjøre sitt fornødne.

Nederlenderen tapte over to minutter til sin nærmeste konkurrent Nairo Quintana (Movistar), men klarte likevel å hale i land en seier i Giroen sammenlagt etter en forrykende siste tempoetappe.

Og også selve bedritne hendelsen på den 16. etappen har ført til noe godt for Dumoulin.

Etter episoden, som kunne endte opp med å koste ham den ettertraktede rosa trøyen, har han nemlig gjort alt for å unngå at noe lignende skal skje igjen.

Feil mat på feil tidspunkt

Etter grundige undersøkelser har 27-åringen fått svarene på problemet: Han må holde seg unna sukkerartene fruktose og laktose.

Se referatet fra drittetappen i Sportsnyhetene øverst.

– En rekke matgrupper, som fruktose og laktose, er ikke like fordøyelige for alle mennesker. Noen har mer vansker med det enn andre. Og for meg er det vanskeligere, sier Dumoulin til nederlandske NOS.

Særlig er det på tøffe etapper der kroppen jobber hardt, at det blir et problem med fordøyelsen for ham.

– Hvis man allerede er på grensen, og man hiver noe i seg på feil tidspunkt, så kan det passere gjennom systemet veldig raskt, sier han.

Norsk Helseinformatikk skriver følgende om problemer med opptak av fruktose:

«Nedsatt opptak av fruktose er en svært vanlig tilstand både hos friske personer og hos personer med irritabel tarm. Tilstanden oppfattes derfor ikke som en sykdom, men mer som en normalvariant. Likevel mistenker man at tilstanden kan forårsake plagsomme symptomer fra magen på samme måte som den beslektede tilstanden melkesukkerintoleranse (laktoseintoleranse).»

Enormt drama

Nå vet verdensmesteren på tempo fra Bergen 2017 mye mer om hva han kan putte i seg for å yte optimalt. Det som en direkte konsekvens av trøbbelet i fjorårets Giro.

Dermed er det gode muligheter for at Sunweb-rytteren kan forsvare «la Maglia Rosa» i mai.

For TV-seerne kan det imidlertid bety at de blir snytt for noe av dramaet man så i fjor. Bildene viste hvordan sammenlagtlederen parkerte sykkelen i veikanten, rev av seg den rosa ledertrøyen og gjorde seg klar til å gjøre sitt fornødne.

– Jeg måtte bæsje. Jeg kunne ikke holde igjen lenger. Jeg begynte å kjenne da vi kjørte ned fra Stelvio. Jeg måtte bare stoppe. Det var ikke mulig å fortsette, forklarte Dumoulin etter seieren.

Konkurrent-kritikk

Videoen av hendelsen gikk verden rundt etterpå, og flere reagerte på at de andre sammenlagtfavorittene kjørte på da mannen i den rosa trøyen måtte stoppe.

Spesielt ettersom Dumoulin selv ventet på Nairo Quintana da han veltet på etappen før.

– Fairplay og respekt har definitivt forsvunnet fra sykkelsporten, skrev Bora-Hansgrohe-rytteren Leopold König på Twitter.