Klokken 15.40 torsdag fikk politiet melding om at en person hadde falt ned en skrent på Russelvfjellet i Troms.

– Letemannskaper jobber med å finne personen. Det er grunn til å tro at fallet har vært langt, sa operasjonsleder Lennart Steffensen i Troms politidistrikt til NTB.

Klokken 15.52 meldte politiet om at personen var funnet.

– Skadeomfanget er ukjent. Vedkommende tas hånd om av helsepersonell på stedet, skriver politiet på Twitter.

– Meldingen inn til politiet gikk på at personen enten gikk for langt ut på kanten, eller at vedkommende falt gjennom en snøskavl, sier Steffensen til TV 2.

Det er uklart hvor mange som var vitne til hendelsen. Politiet opplyser at personen var del av et følge som gikk på tur i området.

(©NTB/TV 2)