Eventyreren Cecilie Skog (43) har vært på de villeste ekspedisjoner: Hun har klatret på K2, Kilimanjaro og Mount Everest, og hun har gått over Nordpolen og Grønland.

Hun har trivdes best ute på de store eventyrene, men en uro som har bragt henne til mange av verdens kriker og kroker.

Men i 2014 skjedde det noe som endret livet hennes totalt. Hun ble mor til datteren Vilja sammen med samboeren Aleksander Gamme (41), og i 2016 kom datteren Vega.

Skog fant ut at hun var gravid kun noen dager før hun skulle krysse grønlandsisen sammen med Truls Svendsen. Ekspedisjonen ble hennes siste lange tur – til nå.

I januar la nemlig Skog og Svendsen ut på en ny ekspedisjon, til Aconcagua – verdens høyeste topp utenfor Himalaya, nesten 7000 meter over havet.

– Gruet meg fryktelig mye

Men for Cecilie Skog var det en av de vanskeligste turene å planlegge. Hun gruet seg nemlig veldig til å dra fra de to døtrene.

– Det lengste jeg hadde vært borte fra barna før, var ett døgn. Jeg gruet meg fryktelig mye. Jeg hadde nesten ikke lyst til å blunke fordi jeg ikke ville gå glipp av et eneste øyeblikk med jentene.

– Jeg tenkte mye på det da det nærmet seg avreise. Jeg fikk helt kjærlighetssorg, og det hang som en mørk sky over mye av planleggingen, sier Skog.

PÅ TUR: Cecilie Skog, Truls Svendsen og et kamerateam satte kursen mot toppen på Aconcagua i Andesfjellene Foto: Andreas Berge / TV 2

I klippet øverst i saken, som er hentet fra første episode, kan vi se Cecilie fortelle Truls om dilemmaet sitt: «Tidligere var det bare å reise bort og være impulsiv og finne nye eventyr, mens nå er det største eventyret hjemme» forteller hun.

Hadde noen tunge dager

Skog forteller til TV 2 at Svendsen ble nødt til å støtte henne en god del på denne turen. Sist var det hun som måtte hjelpe han over grønlandsisen, mens denne gangen trengte hun hjelp selv. Noen dager var lengselen etter døtrene stor.

– Mens han hadde det tyngst de dagene der vi hadde harde, fysiske økter, hadde jeg det tyngst på hviledagene. Det var en helt ny læring for meg, som jeg ikke har kjent på kroppen før. Jeg har undret meg over venninner som ikke har hatt lyst til å reise fordi de har barn, men nå skjønner jeg det, forteller hun.

– Du har levd av å være eventyrer. Blir det flere ekspedisjoner fremover?

– Det blir flere eventyr, men jeg kommer til å ta med meg barna. Det kan være nok å være i skogen bak huset, eller bygge snøhuler sammen. Vi har små utflukter hele tiden, og koser oss med små og store opplevelser. Jeg orker ikke tanken på å reise bort fra barna så lenge igjen, sier hun.

– Hadde spist litt vel mye

På grunn av de to fødselene gikk det tre år mellom de to ekspedisjonene med Truls Svendsen. Cecilie Skog forteller lattermildt at hun måtte begynne nesten helt på nytt med turkameraten.

– Han hadde spist litt vel mye med Hellstrøm i mellomtiden, og det skinte vel ikke akkurat av treningsinnsatsen hans. Han er litt for glad i å ha det behagelig, og litt for glad i å sitte i sofaen, ler hun.

Samtidig var det noen ting som var lettere denne gangen:

– Denne gangen visste han mer hva han gikk til enn sist. Han lærte mye på Grønland som vi fikk nytte av nå, forteller Skog.

– Tynn luft gjør noe med hodet ditt

Denne ekspedisjonen var krevende på helt andre måter enn grønlandsturen, og anbefales kun til personer med erfaring med høydemeter og overgangen til tynn luft. Noe Truls Svendsen definitivt ikke hadde.

– Tynn luft gjør noe med kroppen din, følelsene dine og hodet ditt. Jo høyere opp du kommer, jo vanskeligere blir det. Man sover dårlig, matlysten kan bli dårlig, man blir emosjonell og drømmer mye om nettene. Det skjer mye med kroppen når hjernen får mindre oksygen, forteller Skog.

Det ble en utfordring for Svendsen, som trives godt i komfortsonen.

– Han har en tendens til å trekke seg når det blir ubehagelig – istedenfor å presse seg selv videre. Samtidig ble jeg veldig imponert over pågangsmotet hans. Han våger å gå utenfor det han kjenner, og biter tennene sammen, forteller hun.

Mener Truls blir som en fireåring

Men når det blir for mye, gir han opp:

– Når overskuddet forsvinner, begynner han å sutre. Da blir han fire år gammel, ler Cecilie.

Selv sier Svendsen at det er det tøffeste han har gjort noen gang.

– Det var utrolig tungt, og det viste seg å være mye tyngre enn grønnlandsturen. Det var et kortere antall dager, men det var fryktelig tungt å gå i så tynn luft. Det gjorde vondt å puste, jeg gispet etter luft, og jeg var helt utslitt, sa han til TV 2 tidligere i april.

Premieren ser du mandag kl. 20.00 på TV 2.