– Jeg er ganske rolig av meg, men det er helt klart: Dette er helt absurd, men selvsagt også helt fantastisk, sier den heldige vinneren til Norsk Tipping.

Nordmannen vant hele 319.332.895 kroner i Vikinglotto.

Dette er historiens tredje største millionpremie fra Norsk Tipping, og den nest største i Vikinglotto, skriver tippeselskapet på sine nettsider.

Men da Norsk Tipping skulle forsøke å få tak i den heldige vinneren onsdag kveld, var det ingen svar å få.

Duppet av

Vinneren hadde nemlig sovnet, og de mange telefonene fra Norsk Tipping gikk ubemerket hen.

– Jeg hadde duppet av, og fikk ikke med meg at Norsk Tipping forsøkte å få tak i meg, sier han.

Han forble dermed uvitende om sin ferske mangemillionærstatus i flere timer, helt fram til han våknet midt på natta og sjekket telefonen sin. Der lå det en drøss med ubesvarte anrop fra 625 60 000 – Norsk Tippings vinnernummer.

– Jeg hadde lagret vinnernummeret, og skjønte derfor raskt hvem som hadde forsøkt å få fatt i meg, sier vinneren.

Han gikk raskt inn og sjekket trekningsresultatene. Der så han vinnertallene sine – og den ufattelige premien på 319 millioner kroner.

– Jeg vet ikke hva jeg tenkte. Det var helt tomt. Helt absurd.

Han forsøkte å ringe tilbake til vinnernummeret, men da var det hans tur til å bli møtt av telefonsvarer. Han gikk da tilbake til sengs, der han fikk seg halvannen time til på øyet.

Fortsetter i full jobb

Norsk Tipping fikk ikke tak i mannen på over et halvt døgn. Litt før klokken 22.30 onsdag kveld opplyste Norsk Tipping til TV 2 at de ennå ikke hadde fått tak i vinneren. De hadde da gjort to forsøk på å få tak i vedkommende.

– Det er ikke alltid det passer å ta telefonen fra Hamar, for eksempel hvis man vet at man har vunnet masse penger og er ute blant folk, sa trekningsredaktør Anne Siri Nørstebø til TV 2.

Først torsdag formiddag fikk Norsk Tipping tak i mannen. Da var han allerede tilbake på jobb – og det skal han fortsette med.

– Ja, i hundre prosent også. Det blir «business as usual» framover, sier han til Norsk Tipping.

Tross den ufattelige størrelsen på premien tar han på ingen måte av.

– Jeg burde kanskje vært helt euforisk nå, men jeg er en rolig person som ikke tar av. Samtidig: Det er klart jeg er veldig, veldig glad.

Han har foreløpig ikke gjort seg opp noen tanker om hva de 319 millioner kronene skal gå til.

– Nei, det er litt tidlig ennå. Men jeg er familiefar, og vil sørge for å ta vare på de rundt meg.