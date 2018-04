Politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Øst politidistrikt bekrefter overfor TV 2 at en mann i 20-årene er pågrepet etter skytingen på Fjellhamar. En mann og en kvinne ble skutt.

Han er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk. Politiet vil innen kort tid ta stilling til om han skal varetektsfengsles.

Den pågrepne mannen skal være av utenlandsk opprinnelse og er bosatt i Oslo, skriver VG.

Jakter flere

Overfor NRK sier Sharma-Sundheim at politiet også jakter flere personer i forbindelse med skytingen.

Det var en gang mellom klokken 0.40 og 1.15 natt til 4. april at det ble skutt flere ganger inn gjennom et vindu til en leilighet i førsteetasje av en boligblokk på Fjellhamar på Lørenskog. Inne i leiligheten befant det seg seks personer, en av dem var et lite barn.

De to som ble truffet, betegnes av politiet som en voksen kvinne og hennes sønn i 20-årene. Begge slapp fra skytingen uten livstruende skader.

Synlige kulehull

Bilder fra stedet viste flere synlige kulehull i vinduet til leiligheten i første etasje. Politiets innsatsleder, Knut Hammer, opplyste at skuddene ble avfyrt på kloss hold på utsiden av leiligheten.

– Vi var raskt på stedet. Da vi tok oss inn i leiligheten, fant vi to personer som var skutt. Familiemedlemmer drev da med førstehjelp, opplyste Hammer til TV 2 på stedet.

Ifølge en kilde NRK har snakket med skyldes Fjellhamar-skytingen en konflikt i det kriminelle miljøet på Stovner. Politiet etterforsker om det er en sammenheng mellom skyteepisoden på Fjellhamar og en annen skyteepisode på Stovner en times tid tidligere samme kveld.