I mars ble forloveden til programleder Triana Iglesias (36), den finske rapstjernen Mikael Gabriel (28), dømt av tingretten i Helsinki for narkotikaforbrytelser, kjøring i påvirket tilstand og narkotikamisbruk, avslører God kveld Norge.

Det var i slutten av november i fjor at 28-åringen ble stoppet på veien av finsk politi.

Han skal da ha kjørt bil i påvirket tilstand, samt at han var i besittelse av 20 gram marihuana.

Han ble fratatt førerkortet på stedet og pålagt et midlertidig kjøreforbud i fire måneder.

Den finske avisen Iltalehti skrev om hendelsen i november i fjor.

Dømt

Etter å ha tilbrakt natten på politistasjonen, dro han direkte for å underholde på et barneskolearrangement i regi av byens borgermester. Arrangøren skal ikke ha vært gjort oppmerksom på hva som var årsaken til at artisten var forsinket til arrangementet.

28. mars ble han dømt til 30 bøtsdager, som utgjorde omkring 20.000 kroner.

Avisen Iltalehti var de første til å omtale saken i Finland.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra artisten, uten å lyktes.

Beklager hendelsen

Etter hendelsen gikk han imidlertid ut og beklaget på sin Facebook-side.

– Jeg røyken en joint før jeg gikk og la med tirsdagskvelden, og jeg tenkte ikke på det da jeg satt meg bak rattet kvelden etter, selv om jeg vet at det viser i blodet lenge etter at effekten er gått over, skriver han i innlegget.

Han beklaget deretter hendelsen overfor fansen, familie og venner, samt plateselskap.

– Nå er det på tide for meg å se meg sel vi speilet, og ta ansvar for mine handlinger. Unnskyld, skrev han videre.

Triana og hennes management er gjort kjent med at God kveld Norge omtaler denne saken, men de ønsker ikke å uttale seg.

Trianas manager, Martin Aske Jacobsen, sier at de av prinsipp ikke uttaler seg om sine klienters privatliv.

36-åringen har ledet TV3-realityserien Paradise Hotel siden første sesong i 2009. Den tiende sesongen ble spilt inn fra januar til mars i år.

Stor stjerne i Finland

Mikael Kristian Gabriel Sohlman er stor stjerne i Finland. Rapperen har gitt ut flere album, og han er også kjent for det finske publikum blant annet som dommer i tv-suksessen X Factor.

Ikke minst er han forlovet med Paradise Hotel-programleder Triana Iglesias, og paret deler stadig bilder av hverandre i sosiale medier som tyder på at de er stormende forelsket.

Mikael Gabriel har tidligere hatt et musikalsk samarbeid med den finske popstjernen Isac Elliot.

