En 45 år gammel båteier er dømt til fengsel i 18 dager etter en mislykket båttur 21. mai i fjor, skriver Aftenposten.

Sammen med en kamerat var han på vei fra Leirvik på Stord til Bergen, da de grunnstøtte kl 06 om morgenen.

Men i stedet for å varsle politiet stakk de to av gårde i en gummibåt, til tross for at begge to var lettere skadet. Ifølge avisen førte dette til en leteaksjon. Senere ble gummibåten funnet i en gjestehavn, og kl 10.30 samme morgen fant nødetatene frem til de to mennene. De ble tatt med på legevakten for sjekk og utvidet blodprøve.

Avisen skriver at retten finner det bevist at 45-åringen var på toalettet da krasjen skjedde, slik han selv har forklart, og at han før toalettbesøket prøvde å få en sterkt beruset kamerat til å overta styringen. Kameraten oppfattet aldri beskjeden.

Bårfører er dømt for å ha drukket alkohol etter grunnstøttingen. Retten hevder det er sterkt klanderverdig at han «stakk fra stedet, gjorde seg utilgjengelig for politiet og kort tid etter ulykken begynte å drikke alkohol».

Båtføreren er også dømt til tre års kjøreforbud for båtførerbevispliktig fritidsbåt, ifølge Aftenposten.