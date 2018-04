Drapsstatistikken har nådd sitt høyeste punkt noensinne etter at minst 14 mennesker ble skutt og drept, 4. april.

Drapene rammer i hovedsak det store narkotikamiljøet i landet, men voldshandlingene preger også nå områder hvor turistene oppholder seg.

Frykter for turistindustrien

Nå frykter landet at drapene skal gå utover Mexicos lukrative turistindustri.

USA Today skriver at nærmere 30.000 mennesker ble drept i landet i 2017. Det gjør at Mexico topper statistikken over antall drap per år.

Økt med 21 prosent

I løpet av de to første månedene i 2018 hadde drapsstatistikken økt med 21 prosent fra året i forveien.

Den økende drapstrusselen i landet gjør at innbyggerne frykter byen skal bli omgjort til en spøkelsesby. De fleste mordene forblir uløste, og stadig flere turister får høre om byens fryktinngytende rykte.

Utenriksdepartementet i USA har foreløpig satt en «level 2» advarsel for regionen Quintana Roo, hvor Cancún ligger.

The Mirror skriver at departementet ber reisende om å være forsiktig, men sier ikke spesifikt at de skal unngå å reise til regionen.