Landslagskeeper Rune Almenning Jarstein (33) har forlenget kontrakten med Hertha Berlin.

Telemarkingen hadde kontrakt til sommeren 2019, mens den nye avtalen ifølge tyske løper aviser til sommeren 2021.

– Jeg trives veldig godt her i Hertha og i Berlin. Laget, atmosfæren og fansen er fantastisk. Gjennom min tid i klubben har jeg utviklet meg både som keeper og som menneske. Jeg ser frem til flere gode år her i Hertha, sier Jarstein til Herthas hjemmeside.

Jarstein kom til Bundesliga-klubben Hertha i 2014.

– Rune har utviklet seg imponerende, det er ingen hemmelighet. Han er blant de beste keeperne i ligaen. Han ruver i feltet og er også veldig god med beina, sier Hertha-trener Pál Dárdai.

Jarstein har spilt 91 Bundesliga-kamper for Hertha, og har holdt nullen 33 ganger. Han har 51 landskamper for Norge.

– Rune er en fantastisk spiller for klubben, og har vist seg stabil på høyeste nivå i mange år. Han har fortsatt store ambisjoner og ønsker å forbedre seg. De unge spillerne i klubben kan lære mye av hans innstilling, og på grunn av alle disse tingene er vi veldig fornøyd med at han vil stå i mål for oss de kommende årene, sier direktør Michael Preetz.

