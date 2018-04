Australske Hanna Dickenson (24) ble tirsdag dømt til tre måneder fengsel og 150 timer samfunnstjeneste for grov svindel, melder BBC.

Som 19-åring fortalte Hanna, som kommer fra Melbourne, at hun hadde fått en aggressiv kreftform, og at hun derfor måtte behandles i Thailand og på New Zealand.

I retten kalte dommer David Starvaggi svindelen «avskyelig».

Ifølge dommen fortalte Hanna både familie og venner at hun måtte behandles snarest på sykehusene Peter MacCallum og Epworth Hospital​ i Melbourne, og deretter dra utenlands for å motta mer behandling.

Hvis ikke, sa hun, hadde hun bare måneder igjen å leve.

PÅ BYEN: Hanna skrattler på et av Facebook-bildene sine. Foto: Hanna Dickenson/Facebook

Skrapte sammen penger

Hannas foreldre er bønder og har trang økonomi.

Ved hjelp fra sine venner og naboer, klarte de likevel å skrape sammen rundt 250.000 kroner til behandlingen.

Den største donasjonen kom fra en kreftsyk mann som nylig hadde blitt uskrevet fra sykehuset Peter MacCallum etter lang tids behandling.

Han ga henne 60.000 kroner.

Hanna fortalte alle som ga henne penger at pengene ble overført til en tysk kreftlege som skulle gjøre henne frisk.

I stedet gikk pengene til hennes egen konto. Det ingen visste, var at Hanna ikke var syk. Hun trengte bare penger til festing og eksotiske reiser.

I skjul brukte hun alle pengene hun fikk på alkohol, narkotika og utenlandsreiser. Samtidig fortalte hun foreldre og venner at hun nærmest lå på dødsleiet.

Fant flere festbilder

Hanna ble til slutt avslørt av en av personene som hadde gitt henne penger til behandling.

Personen kom over Hannas Facebook-profil, hvor han eller hun ved en tilfeldighet fant en rekke festbilder av henne.

Bildene var tatt samtidig som hun hadde fortalt at hun var innlagt på sykehus og fikk cellegiftbehandling.

Personen tok kontakt med politiet og ba dem se nærmere på saken, og det lyktes politiet å komme i kontakt med en rekke personer som hadde blitt ofre for Hannas historie og dermed gitt henne penger.

Sakte men sikkert gikk det opp for jentas familie og venner at hun ikke var syk, men at hun hadde brukt alle pengene på fest og moro.

Vantro dommer

Hanna ble anmeldt for grov svindel, og forrige uke måtte hun møte i retten i Melbourne.

– Det er ufattelig at hun ba foreldre sine om økonomisk støtte fordi hun var dødssyk, sa dommer David Starvaggi i retten.

Og:

– Folk sitt ønske om å hjelpe har blitt rørt ved. Det er sosial tillit. Jeg kan ikke tenke meg et mer avskrekkende eksempel.

I retten varslet Hannas advokat Beverley Lindsay at hun planlegger å anke dommen. Lindsay fortalte at Hanna har tatt tak i livet sitt, og nå jobber som eiendomsmegler, og at hun derfor ikke burde dømmes til fengsel.

I tillegg til fengsel og samfunnstjeneste, ble 24-åringen også dømt til å bli behandlet for rusavhengighet og for sine psykiske problemer.

​