Fiskeburger med tilbehør

Dette trenger du:

Fiskeburger fra Lofoten

2 agurker

2 lime

fersk ingefær

1 rød chili

olivenolje

rømme (Røros)

1 sitron

fersk dill

fersk pepperrot

salt

1 rød paprika

1 gul paprika

3 fedd hvitløk

Slik gjør du:

Spicy agurksalat med lime og ingefær: Skrell agurk på langs med en potetskreller og skvis limejuice og litt revet limeskall over. Legg til noen dråper olivenolje og revet ingefær. Litt finkuttet rød chilli blir også lekkert.

Hvitløksbakt paprika: Del paprika i fire og legg de på et brett med skinnsiden ned. Bland finkuttet hvitløk, olivenolje og sort pepper. Pensle et godt lag med dette på paprikan.

Bak dette på 200 grader i ca 15-20 minutter, riv av skallet og kutt i strimler.

Rømme med dill og pepperrot: Bland sammen rømme med finkuttet dill, sitronsaft og litt salt.

Riv fersk pepperrot i til slutt

Stek fiskeburgerne som angitt på pakken, server med hjemmebakte burgerbrød.

Hamburgerbrød av urkorn

Dette er en super oppskrift på hamburgerbrød!

Hamburgerbrød kan du bruke til burgere av både kjøtt, kylling, fisk og vegetar. Bak det selv, for best næringsverdi og smak.

TIPS: Bytt ut melken til havremelk eller havremandelmelk om du ikke tåler melk. Eksperimenter med mel av naturlige glutenfrie frø som hirse, bokhvete, quinoa, kikerter, mandelmel, kokosmel om du ikke tåler gluten.

Når du baker med urkorn, som har svakere gluten og mindre stivelse, så elter du deigen for hånd eller på laveste hastighet i en kjøkkenmaskin med eltekroker. Dette for å få glutennettverket til å utvikle seg så du oppnår en luftig bakst.

Vil du fjerne fytinsyre i deigen, bryte ned mer gluten og stivelse og øke næringsopptaket fra deigen, så kan du langheve deigen i kjøleskap over natten.

Oppskriften gir 10 hamburgerbrød:

ca 500 gram finmalt emmer/øko spelt

1 ts mineralsalt

2,5 dl melk evt. nøttemelk

1 dl vann

1 ss honning

25 gram fersk gjær

50 gram smør

sesamfrø m/skall

Bland mel og salt i bakebollen. Rør ut gjæren i lunken melk+vann. Rør ut honningen i det våte. Tilsett det våte i det tørre. Gjem smøret, da det røres inn til slutt.

Ha alle ingredienser (unntatt smøret) i kjøkkenmaskinen og elt på laveste hastighet i ca. 10 minutter. Tilsett smøret i små biter og elt videre til deigen slipper kantene i eltebollen og alt smøret er eltet godt inn i deigen (omkring 5 minutter).

Tilsett mer mel eller vann dersom deigen din ikke har den ønskede konsistensen, slik at den lett lar seg trille ut til boller. Dekk bakebollen med plast eller et fuktig kjøkkenhåndkle, og sett deigen på et lunt sted til den har hevet seg til dobbel størrelse (1-2 timer). Vil du bryte ned mer fytinsyre i deigen for økt næringsopptak, så kan den heve over natten, men da reduserer du mengden gjær til 5g.

Ha deigen på melet underlag, del den i 10 emner, trill emnene til boller som du trykker flate med håndflaten. La brødene etterheve i 30-45 minutter. Pensle dem med lunkent vann og strø på sesamfrø. Velg sesamfrø med skall, så får du mer næring fra sesamfrøene, da vitaminer og mineraler bor i skallet.

Stek hamburgerbrødene midt i ovnen ved ca 225 grader i 10-12 minutter, eller til de er gyldne. Avkjøles på rist.

TIPS: Serveres med kjøttrike karbonader helt uten nitritt og kunstige tilsetningsstoff. Gjerne med litt aioli, ertepuré av grønne erter, litt stekt sopp, salat og spirer.

Alternativer til fiskeburgeren:

Garnityr variasjon til fiskeburger:

Hjertesalat og cottage cheese

Finstrimle hjertesalat og rødløk. Vend dette sammen med et par spiseskjeer med cottage cheese samt litt olivenolje. Smak til med litt sitronsaft, salt og pepper

Avokado og wasabi

mos avokado i en bolle, la det gjerne være litt grovt. Tilsett finkuttet vårløk. Smak til dette med litt soyasaus, limesaft og wasabi.

Bruk gjerne litt god olje slik at den blir litt smoood.

Andre dressinger til fiskeburgeren:

Mango/chilidressing

Kok en mango i litt søt eplejuice i et par minutter.

Kjør opp i en blender og tilsett masse finkuttet rød chili og litt sitronsaft.

Gul paprikaketchup

Rens og kok gul paprika sammen med litt epleeddik og en mild honning.

Kjør dette sammen i en blender og smak til med lit grønn tabasco.

Sjokolademilkshake i blender

3 frosne øko bananer (i biter)

3 ss øko peanøttsmør

½ ts vaniljeekstrakt

2 dl havremelk/havremandelmelk/øko H-melk

3 ss kakao (gjerne rå)

Pynt: 1 ss pisket krem (hvis du tåler melk), litt hakket mørk sjokolade/ evt. sjokoladesaus av smeltet mørk sjokolade

Ha frossen banan, peanøttsmør, vaniljeekstrakt, kakao og melk i en blender og pisk på full speed til en luftig shake.