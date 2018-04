Selskapet som blant annet eier British Airways, IAG, vurderer å by på det norske flyselskapet Norwegian Air Shuttle.

Norwegian-aksjen gjorde et kraftig byks etter at nyheten ble kjent. Handelen ble imidlertid stoppet av Oslo Børs klokken 11.37, da aksjen var opp 18,27 prosent. Etter å ha blitt satt i salg igjen fortsatte stigningen videre og var ved 12.30-tiden opp over 39 prosent.

Det var Bloomberg som først omtalte saken.

– En attraktiv investering

IAG opplyste i en pressemelding torsdag at det har kjøpt opp 4,61 prosent i Norwegian. De skriver at de anser Norwegian som en attraktiv investering, og ser ikke bort fra at de vil anskaffe seg en større eierandel i selskapet i framtiden.

«Minoritetsinvesteringen har som intensjon å etablere en posisjon der det er mulig å innlede diskusjoner med Norwegian, inkludert muligheten for et fullt bud», står det videre.

IAG presiserer at de ikke har slike samtaler med Norwegian på nåværende tidspunkt.

Kom overraskende på Norwegian

Norwegian skriver i en pressemelding at de ikke hadde noen kjennskap til at IAG kjøpte opp 4,6 prosent av selskapet før de fikk vite det i dag. De har heller ikke vært i dialog med IAG.

– At IAG-gruppen nå går inn som aksjonær i Norwegian, viser at et stort internasjonalt luftfartskonsern har tro på Norwegians forretningsmodell og globale vekststrategi.

Selskapet vil ikke gi ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.

Verdt 23 milliarder

Norwegians 150 fly opererer i dag over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Singapore, Karibia, USA og Sør-Amerika.

Ifølge Bloomberg vil et bud fra IAG trolig verdsette Norwegian til tre milliarder dollar, over 23 milliarder norske kroner, inkludert gjeld. Ifølge DN utgjorde gjelden i flyselskapet hele 22,3 milliarder kroner i utgangen av fjerde kvartal 2017.