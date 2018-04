Onsdag ble det kjent at Anders Besseberg, som er president i Det internasjonale skiskytterforbundet, etterforskes for å ha skjult russisk doping.

Østerriksk politi melder torsdag at etterforskningen gjelder både doping, svindel relatert til doping og «gaver akseptert av tjenestemenn».

Østerriksk politi bekrefter at de etterforsker korrupsjon på i alt 2,3 millioner kroner i IBU-saken der Besseberg er involvert.

Nå har nordmannen trukket seg mens etterforskningen pågår. Det bekrefter IBU i en pressemelding. 72-åringen benekter at han har mottatt penger for å manipulere og skjule dopingprøver.

– Jeg er ikke korrupt, sier Besseberg til TV 2.

– Har du noen gang mottatt penger for å dekke over positive dopingprøver?

– Nei, aldri. Og jeg har ikke prøvd å manipulere eller skjule dopingprøver, enten det skulle være russere eller andre.

– Hvorfor skal vi stole på deg?

– I første rekke er det på grunn av systemet vårt. Når det blir tatt dopingprøver blir de analysert ved Wada-akkrediterte laboratorier. De prøveresultatene går direkte inn i Adams. En kopi går til vår administrasjon. Det er fire personer som har tilgang til Adams hos oss. Det er et styremedlem som har med det medisinske å gjøre. I tillegg er det tre personer i administrasjonen: generalsekretæren, antidopingadministratoren og legen som følger verdenscupsirkuset. Ifølge Jim Carrabre (styremedlem i IBU), som jeg har kontaktet, er det umulig å fjerne eller ta vekk informasjon i Adams-systemet, sier Besseberg.

Han forteller at han har vært i avhør med østerriksk politi. Der ble han spurt hvorfor IBU lot dopingtatte russiske utøvere starte VM i Hochfilzen. Det er ikke i henhold til østerriksk lov siden de da uberettiget har fått plasseringer og premiepenger som de ikke skulle hatt.

– Da sa jeg at jeg ikke kjente til at dopede russiske utøvere hadde deltatt. Jeg visste ikke om beskyldningene om at 65 prøver skal være skjult. Når vi har dømt en utøver til utestengelse blir utøveren varslet, forbundet til utøveren blir varslet og beslektede idretter blir varslet. Jeg kan ikke skjønne at det har vært dopede utøvere, sier Besseberg.

1. visepresident Viktor Majgurov har takket nei til å ta over rollen til Besseberg. Det er en av de andre visepresidentene i IBU, Klaus Leistner, som nå tar over.

Besseberg har ledet det internasjonale skiskytterforbundet IBU siden 1992.

Han skulle etter planen gi seg i september.

Onsdag valgte Nicole Resch, generalsekretær i IBU, å trekke seg fra sine verv mens etterforskningen pågår.

