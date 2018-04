Bare et kvarter etter at de amerikanske Instagram-profilene hadde lettet i et privatfly til Las Vegas mandag kveld, styrtet de i døden i Scottsdale i Arizona, skriver People.

Seks personer omkom. Tre av dem, Mariah «Sunshine» Coogan (23), Anand Patel (26) og Erik Valente (26) var såkalte Instagram-influencere med mange tusen følgere.

De hadde tatt med seg vennene Helena Lagos (22) og Iris Rodriguez Garcia (23) på turen.

Alle fem, i tillegg til pilot James Pedroza (28), døde da småflyet krasjlandet på en golfbane.

Bare minutter før flyet lettet, la Mariah ut en video av seg selv, piloten og reisefølget med taggen #VegasLetsGo. I videoen smiler alle, og flere gir «tommel opp».

Bekreftet at alt var bra

Like før flyet styrtet på TPC Scottsdale Champions Golf Course, hadde pilot Pedroza kontakt med flygeleder.

– Har dere noen problemer, spurte flygelederen.

– Nei, det går bra. Vi har bare en sikkerhetsøvelse, svarte Pedroza.

Mariah var i startgropen på sin modellkarriere, og med hadde 30.000 følgere på Instagram.

Vennen Anand Patel hadde over 44.000 følgere.

Også pilot Pedroza var ivrig i sosiale medier, og dokumenterte ofte sine reiser på Instagram.

Frykter at flyet var for lite

Det føderale organet The National Transportation Safety Board, som har ansvar for å granske transportulykker i USA, forsøker nå å finne ut hva som forårsaket ulykken.

En av deres teorier er ifølge CBS News at flyet, et Piper PA-24 Comanche, var for lite for reisefølget og piloten.