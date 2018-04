Amerikanske Samantha Snipes ble gravid med kjæresten da hun var 24 år. Hun var ikke overbevist om de ville holde sammen som familie, men håpet at graviditeten skulle føre dem nærmere. Men hun forteller at kjæresten ble voldelig, og hun bestemte seg forlate ham.

– Jeg var tre måneder gravid og livredd faren. Jeg stakk en natt og kom aldri tilbake, forteller hun i et blogginnlegg.

Hun reiste hjem til sin mor, og forsøkte å finne ut hva hun skulle gjøre videre. Etter å ha vurdert abort, ble hun overbevist av moren om å heller adoptere bort barnet hun ventet.

På date som høygravid

Samantha, som hadde vært en gamer i mange år, spilte mye dataspill gjennom graviditeten. Hun forteller at det ble en virkelighetsflukt for henne. Via spillet «League of Legends» kom hun i kontakt med en mann. De chattet hver dag og fant ut at de ville møtes.

– På dette tidspunktet var jeg åtte måneder på det. Åtte måneder! Men jeg hadde fortalt om situasjonen min og han ville møtes uansett.

Hun bestemte seg for å besøke ham.

– Jeg følte meg tykk og stor, og hadde vanskeligheter med å navigere meg rundt på flyplassen. Det endte med at jeg mistet flyet.

Hun kom seg med neste fly og ble plassert ved siden av en litt eldre kvinne. De to kom i prat og fant raskt tonen. Samantha forteller at selv om flyturen bare tok en time, pratet de om alt mellom himmel og jord. Det føltes som om de hadde kjent hverandre i årevis. Kvinnen fortalte at hun selv alltid hadde hatt lyst på barn, men at hun av forskjellige årsaker aldri hadde fått det til.

– Da vi kom av flyet fulgte hun meg til og til toalettet og sørget for at sminken min så bra ut før jeg skulle treffe min potensielle nye kjæreste. Hun visste at jeg ikke kjente noen andre i området, så hun ga meg nummer hennes før vi sa hadet. Hun sa det var bare å ringe dersom jeg var i trøbbel.

Ringte kvinnen fra flyet

Etter bare tre dager i det ferske forholdet startet riene. Samantha hadde håpet å kunne reise hjem til moren i Arkansas for å føde, men innså raskt at hun ikke kom til å komme om bord i et fly.

Kjæresten ble med på sykehuset, og alt skjedde fort. I løp av minutter var en sunn og frisk gutt kommet til verden. Siden hun var i en annen delstat nå, hadde ikke jordmødrene oversikt over at gutten skulle adopteres. De la derfor barnet inntil moren, som vanlig prosedyre.

– Jeg følte nærhet, men jeg følte meg ikke som en mor.

Hun kalte sønnen Vaughn.

Da hun våknet dagen etter, var kjæresten dratt på jobb. Hun følte seg alene med barnet. Da kom hun til å tenke på den hyggelige damen fra flyet. Samantha ringte henne, og spurte om hun kunne tenke seg å komme på besøk på sykehuset.

Kvinnen, som heter Temple Phipps, holdt babyen og takket ja på Samanthas spørsmål om hun hadde lyst til å gi ham mat.

– Mens jeg så på dem, skjønte jeg at Temple ville være perfekt for ham. Jeg spurte rett ut om hun kunne tenke seg å adoptere han. Hun ble helt sjokkert, men hun aksepterte raskt tilbudet. Vi var fulle av følelser begge to og gråt. Selv om hun var en fremmed, så føltes hun mer som familie enn noen andre, skriver Samantha.

Treffes ofte

Hun forteller at papirarbeidet ble håndtert raskt og Vaughn kunne flytte hjem med Temple. Selv reiste hun hjem til kjæresten, og de ble enige om å prøve en fremtid sammen. Og det har fungert, det er nå to år siden Vaughn kom til verden.

– Temple og jeg snakker daglig og jeg treffer Vaughn ofte. Hun har akseptert meg som en del av livet sitt, og tatt meg inn i vennekretsen sin.

På Facebook skriver Temple at hun ikke har ord for å uttrykke den kjærligheten og takknemligheten hun føler for Samantha.

– Hun ga Vaughn livet i gave og hun ga meg sjansen til å bli mor. Hun er så modig og setter andre foran seg selv. Jeg er hver eneste dag takknemlig for at jeg møtte henne. Jeg er så stolt av deg, Samantha.

Hun sier i et intervju med ABC News at hun oppfordrer andre ufrivillig barnløse til å ikke gi opp håpet.

– Jeg vet at jeg vant baby-lotteriet. Men mirakler kan skje.