Beløpet bekreftes i en pressemelding fra Østerrikes svar på Økokrim torsdag.

Onsdag ble det kjent at Anders Besseberg, som er president i det internasjonale skiskytterforbundet, etterforskes for å ha skjult russisk doping. Nordmannen benekter at han har gjort noe galt.

Østerriksk politi melder nå at etterforskningen gjelder både doping, svindel relatert til doping og «gaver akseptert av tjenestemenn».

I pressemeldingen opplyses det at etterforskningen er knyttet til til VM i skiskyting i Hochfilzen i 2017, mens korrupsjonspåstandene går tilbake til 2012.

NTB har forsøkt å komme i kontakt med Besseberg torsdag, men har ikke lykkes.

