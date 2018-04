I går passerte termometeret 15 grader for første gang i år.

Det var Vestlandet som fikk æren denne gangen, og vestlendingene er godt i gang med en ny fin dag.

Klokken 11 var Visnes i Rogaland varmest i landet med 13 grader, men temperaturen er fortsatt på vei opp.

– Den passerer nok 15 grader på Vestlandet i dag også, sier Storm-meteorolog Olav Krogsæter.

Midt-Norge ender like bak, med rundt 13 grader. Sør- og Østlandet må nøye seg med rundt ti pluss i dag, men solen skinner og det oppleves nok mye varmere.

Unntaket i sør er Sørlandskysten, der det blåser opp i stiv kuling fra øst, og Nord-Norge nord for Bodø.

– Et lavtrykk ved Svalbard gjør det skyet, og det regner litt langs Finnmarkskysten. Det gjør at det holder seg rundt to-tre-fire grader, sier Krogsæter.

TRONDHEIM tirsdag kveld. Foto: Øyvind Blomstereng / Mine magiske øyeblikk

Kanskje nordlys i kveld også

Et «hull» i solatmosfæren gjør at Jorden nå er innhyllet i en sky av ladde partikler. Magnetfeltet rundt oss trekker dem inn mot polene, der de lager nordlys.

Nordlysaktiviteten dabbet litt av i går, men i følge Spaceweather er det over 50 prosents sjanse for kraftig nordlys i kveld og natt til fredag.

Følg med på nordlysvarselet vårt, og fortell oss om du ser noe på facebooksiden til storm.no.

Opp mot 20 grader fredag

Fredag blir det mye bedre vær i nord. Opphold, sol, og mellom fem og ti grader.

– Årsaken er at Høytrykket går ørlite nordover, forklarer Krogsæter.

Det er nedbør på vei inn i Skagerrak og sør i Nordsjøen, noe som gjør at det siger inn litt fler skyer enn torsdag lengst sør. Men det blir opphold i hele landet, og enda litt varmere også i sør.

– Kysten av Vestlandet kan få helt opp i 18-20 grader, sier Krogsæter.

Grå helg lengst sør

Høytrykket holder seg over Skandinavia gjennom helgen, men senteret ligger såpass langt nord at noen svake nedbørområder klarer å komme seg inn over Sør-Norge.

– Lørdag blir det skyet fra Hordaland og sørover på Vestlandet, og fra Mjøsa og sørover østpå. Langs kysten fra Agder til Østfold kan de komme inn litt regn, og lørdag fortsetter det å blåse opp i liten kuling fra nordøst, forteller Krogsæter.

NEDBØR frem til midnatt mandag

Lenger nord blir lørdag en fin dag, men det kommer inn litt skyer aller lengst nord også.

– Det blir fortsatt ganske mildt i Sør-Norge, opp i 12 grader på Sør- og Østlandet, kanskje 18 på Vestlandet, og 15 i Trøndelag. Selv toppen av Galdhøpiggen kan ende over null, sier Krogsæter.

Nordland får rundt ti grader, lenger nord blir det mellom tre og seks grader.

Søndag blir som lørdag, men da kan det komme litt nedbør også lenger inne i landet sør for Hordaland og Mjøsa.

– Ikke mye, bare noen dråper, trøster Krogsæter.

Det blir færre skyer lengst nord, men et par grader kaldere. Sør-Norge beholder temperaturene fra lørdag, med unntak av Vestlandet som får det litt kjøligere.

– Sånn 12-15 grader, sier Krogsæter.

Finværet tilbake i sør

Det blir grått sør for Stad og nord for Vesterålen også mandag, men så flytter høytrykket seg sørover igjen.

– Det betyr at Sør-Norge får finværet tilbake, sier Krogsæter.

Temperaturene blir omtrent som nå, opp i 15 grader på Vestandet og i Trøndelag, og noen grader kjøligere på Sør- og Østlandet. Nordland får rundt ti grader, Troms og Finnmark rundt fem langs kysten.

– Det kommer noen kraftige lavtrykk inn i Norskehavet. Høytrykket dirigerer dem nordover, så det kommer inn nedbør mot Nord-Norge litt ut i uken slik prognosene ser ut nå, forteller Krogsæter.