Manchester City ble ydmyket over to kamper av Liverpool i Champions League. I serien går det langt bedre, til tross for et feilskjær mot Manchester United sist. Pep Guardiola har virkelig fått sving på City denne sesongen, og spanjolen er en viktig del av fremtidsplanene til de lyseblå.

Mirror skriver at Guardiola vil forlenge kontrakten sin med ett år før sesongslutt. Guardiolas nåværende kontrakt løper ut sommeren 2019. Han er for lengst i gang med å kartlegge hvilke spillere han trenger i sommer. Telegraph hevder at det er snakk om tre spillere. Sao Paulos 20 år gamle midtstopper Militao er ifølge Daily Mail en av dem.

Manchester United har signalisert interesse for Willian, men brasilianeren er fornøyd med tilværelsen i Chelsea, skriver Mirror. En rekke andre spillere kobles til Manchester-klubben. Ryan Bertrand, Richarlison og Alfie Mawson er de heteste navnene på ryktebørsen nå.

The Sun skriver at Tottenham, Everton og Newcastle vil gi United kamp om Bertrand. Det virker sannsynlig at Luke Shaw forlater klubben. Barcelona, Tottenham, Arsenal og Chelsea er blant beilerne. Richarlison åpnet sesongen svært bra, men formkurven har pekt nedover for brasilianeren. De siste kampene har han slitt benken, uten at det har dempet interessen fra andre klubber. Monaco, PSG og Chelsea følger Richarlison.

Manchester United-speiderne følger Alfie Mawson tett, skriver The Sun. Swansea-stopperen har imponert denne sesongen.

Fremtiden til Anthony Martial er uviss. Franskmannen er blitt tilbudt en ny femårskontrakt med de røde djevlene, men vil ha forsikringer om spilletid før han skriver under, skriver The Times. Den tidligere Everton-spilleren Leon Osman er blant dem som mener Martial må komme seg videre. Han uttaler også at Marcus Rashford bør finne seg en ny arbeidsgiver.

Chelsea og Manchester City er blant klubbene som ønsker å signere Nice-stjernen Jean-Michael Seri. Det skriver L'Equipe. Seri har en utkjøpsklausul på 384 millioner kroner.

Danny Drinkwater vurderer fremtiden sin i Chelsea etter en skuffende sesong. Det hevder The Guardian.

Jese Rodriguez åpnet bra i Stoke, men det har gått tråere og tråere de siste månedene. Nå virker det som låneoppholdet i Stoke går mot slutten. Rodriguez møtte nemlig ikke opp til trening onsdag, skriver Telegraph.

Newcastle er svært fornøyd med det Kenedy har levert. Brasilianeren kom på lån fra Chelsea i januarvinduet, men konkurransen om en permanent underskrift kan bli tøff. Ifølge Northern Echo er Kenedy på radaren til Tottenham, Bayern München og PSG.

Mirror hevder at Tottenham og West Ham ønsker å signere Barcelonas 24 år gamle midtbanespiller Andre Gomes.

Tidligere PSG-trener Laurent Blanc er ønsket av en rekke klubber. Chelsea, Everton og Lyon er aktuelle klubber for Blanc, skriver Le10 Sport.



