I november i fjor opplyste politiet i London at de etterforsket Kevin Spacey for et seksuelt overgrep som skal ha funnet sted i 2008.

Samtidig kom den Oscar-vinnende skuespilleren ut som homofil.

Spacey, som da hadde hovedrollen i populære «House of Cards», fikk sparken fra Netflix-serien grunnet anklagene.

Og etter det ballet det på seg for 58-åringen.

Sikret bevis

Hele 20 nye anklager om upassende oppførsel kom frem i kjølvannet av medieoppslagene.

Aktor i Los Angeles har nå begynt å gå gjennom en tidligere angivelig overgrepssak begått av Spacey, skriver BBC News.

Onsdag denne uken ble det bekreftet at politiet i Los Angeles har bevis for en hendelse mellom Spacey og en mann i Hollywood tilbake i 1992, og det kan resultere i at det blir reist tiltale mot Spacey.

En talsperson for skuespilleren nekter å kommentere saken overfor nettstedet.



Politiet skal ha begynt å undersøke saken i desember, og tidligere denne måneden ble den presentert til statsadvokatembedet i Los Angeles for en gjennomgang.

Det er uklart om staten Californias lov om ti år for kriminelt seksuelt overgrep vil gjelde, skriver BBC.

Politiet i London etterforsker fortsatt

Mer enn 30 menn har kommet frem med påstander om seksuelt misbruk de siste månedene.

Politiet i London etterforsker fortsatt tre straffesaker mot skuespilleren.

Spacey var kunstnerisk leder ved det britiske teateret Old Vic i en årrekke, og de påståtte hendelsene fant sted mellom 1995 og 2013.