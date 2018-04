Simon Nitsche er ansatt som reporter og programleder i TV 2 Sporten.

Simon Nitsche (26) begynner i TV 2 Sporten i slutten av mai, og skal jobbe både som reporter og anker i sortsnyhetene.

Nitsche startet journalistkarrieren allerede som 16-åring i avisa Sandefjords blad i hjembyen. Han har en bachelor i journalistikk fra Høgskulen i Volda og har erfaring fra både Dagbladet TV, NRK og TV 2 Sporten. De to siste årene har han jobbet i redaksjonen til «Senkveld med Thomas og Harald», og var også alpint-reporter for Discovery under OL i Pyeongchang.

– Jeg gleder meg veldig til å bli godt kjent med alle nye kolleger. TV 2 Sporten er etter min mening den sportsredaksjonen i landet som leverer på det høyeste nivået. Jeg er ydmyk til oppgaven, og sulten på å komme i gang, sier Nitsche.

Han har hatt stor interesse for sport hele livet.

– Som barn arrangerte jeg fotball-VM og OL i stua. Jeg skrev lister, spilte alle utøverne, hadde medaljeseremoni og kommenterte. Jeg satte alltid over til TV 2 Sportens studio, derfor har TV 2 Sporten alltid hatt de viktigste sportsrettighetene i fantasien til en åtteåring fra Sandefjord. Det blir stort å formidle for kanalen helt på ekte, sier Nitsche.

Nitsche forbereder seg nå på å flytte over fjellet fra Oslo til Bergen, der han vil ha arbeidssted.

– Vi er svært glade for å få Simon med på laget. Det var mange sterke kandidater, men Simon skilte seg ut. Han er en dyktig og kreativ reporter som også har et stort talent foran kamera, sier redaksjonsleder for TV 2 Sporten i Bergen, Anniken Hjertholm.