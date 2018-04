24. april 1981 ble liket av en ung kvinne funnet i nærheten av en vei i Troy, Ohio.

Hun var kledd i jeans og en indianerjakke, og man regnet med at hun kun hadde vært død i noen få timer da hun ble funnet.

Kvalt til døde

Obduksjonen viste at jenta var drept ved kvelning. Men hverken fingeravtrykk, tannavtrykk eller datidens DNA-tester, førte til noen identifikasjon av henne.

Den døde jenta med fregner på nesen og fletter i håret vekket sterke følelser i USA på den tiden. Mange konspirasjonsteorier oppsto, men saken har til i dag vært et mysterium.

Den unge kvinnen ble funnet død ikledd denne ponsjoen. Den ga henne tilnavnet «Buckskin Girl»

Men nå har saken tatt en ny vending, og noen svar er i alle fall på plass.

Ny DNA-test



– I dag kan vi fortelle dere at «Buckskin Girl, har blitt identisert som Marcia King fra Arkansas, sa rettsmedisiner Beth Murray på en pressekonferanse onsdag.

De brukte blod fra obduksjonsrapporten i 1981 som fremdeles var flyende fordi det var lagret i herpentin. Murray sier mange tvilte på at de skulle klare å drive ut DNA-et på grunn av herpentinet.

Men de klarte å få en god nok profil til å sammenligne det med DNA fra slektninger til savnede personer, og slik fant de identiteten til King.

Moren ventet i 37 år

King var 21 år da hun forsvant i 1981. Moren hadde bodd i samme hus i Arkensas, alle disse årene. Hun turte ikke flytte eller skifte telefonnummer i tilfelle datteren plutselig skulle komme hjem.

– Vi har gitt henne svar, men det var ikke det svaret hun håpet på, sier sheriff Steve Lord i politiet i Miami county i Ohio.

Den siste tids etterforskning har vist at Marcia King befant seg i Loisville og Pittsburg i måneden før hun ble drept. De håper identifikasjonen og offentliggøring av bilder vil gjøre at mer informasjon kommer ut, og at de til slutt kan finne personen som drepte henne.

Den ukjente graven til «Bickskin Girl» forblir i Ohio, men kommer til å få en ny gravsten med et nytt navn: Marcia King.