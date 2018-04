For to og en halv uke siden var familien Hart, fra delstaten Washington i USA, på vei sørover på Highway 1 i California.

Langs den idylliske kystveien svingte bilen plutselig brått inn på en avkjørsel langs motorveien, før den av hittil ukjente årsaker fortsatte rett mot en klippe. Bilen kjørte utenfor stupet, landet på taket og traff en stor stein.

Fant lik

De to adoptivforeldrene, Sarah og Jennifer Hart (38), ble funnet døde inne i bilen. Politiet mener det var Jennifer som kjørte bilen.

Barna Markis (19), Jeremiah og Abigail (14) ble funnet i sjøen. Ifølge politiet hadde ingen av passasjerene på seg setebeltet.

TRAGEDIE: Sarah og Jennifer Hart (38) her avbildet sammen med sine seks adoptivbarn. Tragedien har rystet USA de siste ukene. Foto: Tristan Fortsch/KATU News via AP, File

Barna Hannah (16), Devonte (15) og Sierra (12) er fortsatt savnet. Politiet antar at de også var i bilen.

Lørdag gjorde turister funn av et lik i området. I amerikanske medier blir liket omtalt som en afro-amerikansk jente.

Liket ble sendt til obduksjon på tirsdag, men politiet sier til CNN at det kan ta flere uker før de får svar om det er én av de savnede barna som nå er funnet.

– Skjedde med vilje

Saken fremstår fortsatt som et stort mysterium, men i forrige uke sa sheriffen i Mendocino County, Tom Allmann, at de mener ulykken skjedde med vilje.

– Jeg har kommet til det punktet hvor jeg ikke lenger kaller denne saken en ulykke, sier Allmann til amerikanske HLN.

Nylig publiserte den amerikanske nyhetskanalen KOIN en nødsamtale fra en venn av familien. Samtalen ble gjort samme dagen bilvraket ble funnet.

– Hun sendte en melding klokken tre, natt til søndag, hvor hun skrev at hun var syk. Ingen har klart å komme i kontakt med hun siden, sier kvinnen i nødsamtalen.

Forlot huset i full fart

Operatøren spør videre om Sarah hadde sagt noe om hva som hadde skjedd. Da svarte kvinnen at hun kun hadde skrevet at hun ikke kom seg på jobb, og at hun trodde hun måtte til legen.

– Jeg har sjekket alle sykehusene, og de har ingen informasjon om henne. Nå tror jeg telefonen hennes er død, sier kvinnen videre i nødsamtalen.

Naboer har tidligere sagt at familien skal ha forlatt huset sitt i Washington i full fart, fredag ettermiddag. Da skal barnevernet ha prøvd å komme i kontakt med familien opptil flere ganger. Bilvraket ble funnet mandag, tre dager etter familien forlot hjemmet sitt i Washington.

Dømt for vold

I 2011 ble Sarah Hart siktet for vold mot datteren Abigail, og moren innrømmet senere å ha slått jenta. En lærer slo alarm da hun så blåmerker på jentas kropp. Hun fortalte en sosialarbeider at det var moren Sarah som hadde slått henne.

Ifølge rettsdokumentene innrømmet Sarah at hun hadde slått datteren som straff for hennes dårlige oppførsel. Hun ble dømt til 90 dagers betinget fengsel.



Kort tid etter ombestemte Abigail seg og sa det var Jennifer, og ikke Sarah som hadde slått henne. Men Sarah sto på sitt, og sa det var hun som hadde gjort det.

Hør nødsamtalene i sin helhet her:

Tryglet om hjelp

Den amerikanske nyhetskanalen KOIN har også fått tak i en nødsamtale fra november i fjor. En nabo ringte inn, og var svært bekymret over sikkerheten til de seks barna.

– Én av de yngste jentene hoppet ut fra et vindu i andre etasje, og løp til datteren min. Dette var rundt to på natta, og hun tryglet om hjelp, sier naboen i nødsamtalen.

Da Sarah og Jennifer Hart kom til nabohuset for å lete etter datteren, tryglet hun naboene om å ikke fortelle foreldrene at hun var der. Naboene ga til slutt etter, og fortalte at datteren var hos dem.

Kort tid etter fikk foreldrene fire av barna til å fortelle naboene at alt var i orden.

– Men jeg oppfattet alle barna som livredde, sier naboen i nødsamtalen.

Naboen fortalte også operatøren at han var veldig bekymret for barna, og at han ikke klarte å holde informasjonen inne lengre.

– Jeg tror disse barna er i alvorlig fare, forklarte naboen videre.