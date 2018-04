De fleste foreldre og skolebarn kjenner seg igjen i det daglige leksemaset. Ikke bare kan det være slitsomt for barna som allerede har lært masse på dagtid, men også for foreldrene.

Dora Thorhallsdottir er mor til to barn på 10 og 12 år, og på mandag fikk hun et utbrudd på sin Facebook-side, hvor hun blant annet skrev:

«Jeg som mor HATER lekser. Jeg vil få lov til å kun være mor. Og ikke leke lærer på kvelden.»

– På skolen hvor barna mine går er det mange fremmedspråklige- og innvandrerbarn, som ligger bak og sliter med leksene – noe som ikke er så rart, dersom foreldrene ikke snakker norsk. Det føles urettferdig. I tillegg finnes det mange barn som sliter fra før, med for eksempel lese- og skrivevansker og ADHD.

VIL HA LEKSEFRI: Dora Thorhallsdottir mener lekser skaper dårlige relasjoner i hjemmet. Foto: TV 2

– Da tenkte jeg; hvorfor holder vi på med dette i 2018?

Thorhallsdottir mener det finnes forskning som viser at lekser ikke funker noe særlig og at det er gammeldags.

– Grunnen til at lekser oppstod til å begynne med var fordi skolen i Norge stort sett hadde omreisende lærere, som ga barna undervisning noen dager i uka og resten av tiden var det lekser de skulle gjøre hjemme. Slik er det ikke i dag.

Skaper dårlig selvfølelse

Som relasjonsterapeut mener hun frustrasjonen og kranglingen som kan oppstå i hjemmet over lekser er usunt for familien.

– Det kan være at foreldrene ikke forstår leksene, de må mase på barna om å gjøre leksene, og foreldrene må innta rollen som den «kjipe».

Einar Hernborg er undervisningsinspektør og mener lekser er helt nødvendig.

– Foreldrene skal ikke lære elevene noe nytt, men repetere det barna har lært på skolen. Skal man bli god så må man øve, sier Hernborg.

Dora Thorhallsdottir mener det er fint med leselekser, men har selv opplevd å ikke kunne hjelpe datteren (12) med matteleksene.

– Det oppstår en frustrasjon i hjemmet, som fører til krangling og dårlig stemning. Dette er tiden barna formes og finner seg selv, da er det viktig å frarøve den negative stemningen hjemme. Vi skal ikke undervurdere den følelsen av å ikke føle seg bra nok – den følelsen kan sitte igjen lenge.

Hernborg presiserer at det står i opplæringsplanen at skole er et samarbeid mellom hjem og skole.

– Det er foreldrenes hovedansvar og skole skal hjelpe til, sier undervisningsinspektøren.

– Lekser er den viktigste fritidsaktiviteten

Thorhallsdottir sammenligner hvordan arbeidstakere kan lukke døren og gå for dagen, uten å ha tynget over seg at man må jobbe hjemme, mens barna må jobbe med lekser etter endt skoledag.

– Det er som vi skulle hatt 15 mail å besvare etter arbeidstid, det hadde vi ikke funnet oss i! Når vi går fra jobb, så er vi ferdig. Mens barna skal først være på skolen, deretter ha masse lekser.

Einar Hernborg mener at barns fritidsaktiviter er et for svakt argumentasjon.

– Jeg mener den viktigste fritidsaktiviteten et barn skal ha, er å holde vedlike og jobbe med det de lærer på skolen, for det er faktisk det de skal leve av i fremtiden.

– Det er ikke mange som blir fotball- eller håndballproffe. Det blir dessverre en fritidsaktivitet de kommer til å slutte med, avslutter Hernborg.