Indiske Vuenkata Lakshmi (65) måtte onsdag i avhør etter at hun akkurat hadde landet i Brisbane.

Baggen hun sendte fra Mumbai til den australske hovedstaden sørget for at det ble slått full alarm.

For å være sikker på at baggen skulle komme frem til riktig sted, hadde 65-åringen klistret en stor lapp på baggen.

På lappen stod det «BOMB TIL BRISBANE», i tillegg til Lakshmis navn.

Med andre ord stod det «Bombe til Brisbane» på baggen som snirklet seg rundt på bagasjebånd og skapte full panikk på flyplassen.

Flyplasskoden til Mumbais flyplass forkortes til «BOM», da Mumbai frem til 1995 het Bombay.

Lakshmi, som nesten ikke kan engelsk, sin feilstaving førte til at deler av flyplassen måtte sperres av, skriver Yahoo.

– Trodde det var en spøk

Flere reisende skal ha reagert på at baggen hadde kommet seg gjennom de mange sikkerhetskontrollene fra Mumbai til Brisbane.

– Jeg visste ikke hva jeg skulle tenke. Jeg trodde at det var en spøk, men da jeg så at politiet kom bort, skjønte jeg at det var alvor, sier en ikke navngitt passasjer til nettstedet.

Ikke nok plass til hele navnet

Lakshmis datter Devi Jothiraj, som bor i Yeppoon på den australske øystkysten, sier til nettstedet at moren ble flydd til Australia via Singapore for å feire 65-årsdagen sin.

Hun forteller at Brisbane-politiet dro moren inn på et rom og avhørte henne.

– Det står jo for «Bombay!». Moren min fortalte meg at de trodde at noe var i baggen, og at folk fikk panikk, sier hun.

Hun sier at moren først skrev navnet sitt på lappen, og deretter skulle hun skrive avreisested og reisemål.

– Hun begynte å skrive «Bombay» før hun skjønte at det ikke var nok plass til alt, så hun stoppet på «Bomb», og skrev «Bomb to Brisbane», og så skrev hun «Mumbai» under der igjen, forteller hun.

Reagerte kjapt

Politiet undersøkte baggen grundig før den indiske pensjonisten fikk gå videre.

– Politiet reagerte på den mistenkelige bagasjen på flyplassen i dag tidlig. Et område rundt bagasjebåndet ble avsperret, og en gjenstand ble rutineundersøkt. Det viste seg at gjenstanden var ufarlig, sier politiet i Brisbane til nettstedet.

65-åringens datter sier at hun forstår at politiet måtte reagere.

– De trodde nok på henne siden hun er eldre. Hun var litt paff og sjokkert, sier hun.

I ankomsthallen ventet Lakshmis datter og hennes to barn.

– Hun forstår tabben. Hun kan lese, og forstår litt, men hun visste ikke at det ville forårsake et problem. Det gikk helt over hodet hennes, sier hun.

​