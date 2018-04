Det er ikke bare her til lands at gatekunsten har skapt overskrifter den siste tiden.

Svenske fotgjengere og bilister gjorde nemlig store øyne da de ble møtt av Carolina Falkholts siste kunstverk på vei til jobb onsdag morgen.

Blå gigant

Over natten hadde det nemlig dukket opp en gigantisk blå penis på veggen til et flere etasjer høyt bygg i Kronobergsgatan på Kungsholmen i Stockholm. Det skriver Aftonbladet.

Bildet er malt på Kronobergsväggen, Stockholms første lovlige vegg for gatekunst.

Kunstneren vakte stor oppsikt med et lignende maleri i New York i 2017, men dette ble malt over allerede påfølgende dag etter at mange amerikanere ble rasende.

Tror det får stå i fred

Carolina Falkholt tror imidlertid kunstverket vil få en helt annen mottakelse i Sverige.

– Jeg tror kanskje det får være i fred, at mennesker tar til seg budskapet og bruker det i samtalen rundt seksualitet og frihet. Jeg tror at det finnes et intellektuelt rom for å prate om temaet på en nyansert måte, sier hun til Aftonbladet.

Hun legger ikke skjul på at hun håper den blå kjempen vil skape debatt og forteller at hun allerede har fått flere tilbakemeldinger. Positive så vel som negative.

– Unge jenter som gikk forbi følte seg veldig sterke av det de så, hevder hun.

«Kollektivet Livet», som har ansvaret for den aktuelle kunstveggen pleier å la kunsten få «henge» i om lag seks måneder før den byttes ut.

– Maleriet er kjempefint. Fargerikt og sånt, men jeg vil understreke at vi ikke har noe med det å gjøre, sier Anders Blom ved organisasjonen.