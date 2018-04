Det skriver avisen Daily Telegraph, ifølge Reuters.

Opprustningen skjer slik at Storbritannia kan være klar til å delta i et angrep mot det syriske militæret, et angrep som ifølge avisen kan bli innledet allerede natt til torsdag.

Statsminister Theresa May har ennå ikke besluttet om Storbritannia skal slutte seg til et eventuelt angrep sammen med USA og Frankrike.

Angrepsplanene er kommet på bordet etter et påstått kjemisk angrep i Douma utenfor Damaskus i helgen.

Det hvite hus varsler sent onsdag kveld norsk tid at det ennå ikke tatt en endelig avgjørelse om hvordan USA vil svare på det påståtte kjemiske angrepet i Syria.



(©NTB)