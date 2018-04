Nordmannen vant hele 319.332.895 kroner.

Dette er historiens tredje største millionpremie fra Norsk Tipping, og den nest største i Vikinglotto, skriver tippeselskapet på sine nettsider.

– Vi står klare til å ringe akkurat nå. Vi er er veldig spente, sier vinneransvarlig i Norsk Tipping, Ingrid Roterud Mathisen, til TV 2 klokken 21.45.

– Så håper vi at vedkommende er i nærheten av telefonen sin. Jeg håper kanskje at han vet det før jeg ringer, fortsetter hun.

Det er en mann som har stukket av med førstepremien, men Norsk Tipping vil foreløpig ikke gå ut med mer informasjon om vedkommende.

Får ikke tak i vinneren

Litt før klokken 22.30 opplyser Norsk Tipping at de ennå ikke har fått tak i vinneren. De har da gjort to forsøk på å få tak i vedkommende.

– Det er ikke alltid det passer å ta telefonen fra Hamar, for eksempel hvis man vet at man har vunnet masse penger og er ute blant folk, sier trekningsredaktør Anne Siri Nørstebø til TV 2.

Ifølge Nørstebø har vinnerne ofte fått med seg at Norsk Tipping forsøker å få kontakt med dem.

– Da ringer de enten tilbake igjen, eller så får vi tak i dem på et annet tidspunkt. Da er de veldig klare for å ta telefonen når vi ringer igjen, fortsetter hun.

På det tredje forsøket ble anropet avvist.

– Det er ingen tvil om at han er klar over at det er noen som prøver å få tak i han. Det kan hende at han prøver å søke opp nummeret, sier Ingrid Roterud Mathisen rett før klokken 23 onsdag kveld.

Kveldens vinnerrekke er 3, 11, 14, 30, 34 og 47, mens vikingtallet er 1.

Tredje største gevinst

Dette er den tredje største gevinsten i Norsk Tippings historie. Den aller største premien kom i spillet Eurojackpot i august i fjor. Da stakk en heldig vinner av med 441,3 millioner kroner. Den nest største premien kom i Vikinglotto i 2017. Den var på 341,3 millioner kroner.

– Det er alltid spennende å ringe vinnere. Det er ikke noe vi gjør hver eneste dag. Når det blir over 300 millioner, så er det en begivenhet, sier Roterud Mathisen.