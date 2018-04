Vipers - Larvik 31-27 (15-14)

Det er mye som skal gå galt om ikke Larvik vippes av tronen denne sesongen, for med 31-27-seier over vestfoldingene i seriefinalen onsdag kveld, leder Vipers serien med ett poeng og med én kamp igjen å spille. Ett poeng på de to siste er nok til å sikre gullet i Eliteserien.

– Vi tar ikke noe for gitt, men vi har gode odds nå, sier Vipers-trener Kenneth Gabrielsen til TV 2 etter kampen.

Det vil være første gang siden 2004 at et annet lag enn Larvik vinner seriegull.

– Vi ser mest sannsynlig laget som har stått for et tronskifte i norsk håndball, sa TV 2s kommentator Harald Bredeli mens bildene av et jublende Vipers-spillere rullet over skjermen.

– Det er ikke så overraskende, men det skal altså gjennomføres. Det er en sterk prestasjon når alle faktisk forventer at du skal klare det. Nå er gullet så godt som hos Vipers, fortsetter Bredeli.

Tidlig i sesongen så det ut til at Vipers skulle parkere Larvik i eliteserieracet, men det har blitt jevnere enn mange hadde trodd.

I åpningen av seriefinalen i Aquarama fulgte lagene hverandre som skygger, og Vipers hadde bare med seg en 15-14-ledelse til pause.

– Jeg synes vi har vært bra med ball og har skapt mye. Den delen er jeg fornøyd med, men vi må rette opp og tette igjen bakover. Vi har problemer med Emilie Hegh Arntzen, hun har gjort det for bra. Hun er den som har straffet oss mest, sa Larvik-trener Tor Odvar Moen til TV 2 i pausen.

Larvik klarte ikke å stoppe Arntzen eller noen av de andre Vipers-spillerne. I andre omgang takket jentene i rosa for følge og fikk tidlig en komfortabel ledelse. Til slutt kunne Vipers juble for 31-27-seier og et langt steg mot gullet.