I februar 2016 tikket det inn en melding på Navarsetes Messenger-konto med svært sjikanerende innhold.

Ifølge Nationen sto det: «Vi har lyst på fitta di».

Meldingen var sendt fra Messenger-kontoen til tidligere statssekretær for Senterpartiet, Morten Søberg, som var på hyttetur i Åre i Sverige med flere profilerte partikolleger: Sp-nestleder Ola Borten Moe, Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes og Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram.

Meldingens innhold fikk Navarsete, som forsvarspolitisk talsperson for Senterpartiet, til å melde fra til partiledelsen.

– Jeg ble sjokkert

Som følge av varslingen undersøkte ledelsen saken, uten at den ble oppklart.

Saken ble først kjent onsdag, da Nationen omtalte den. Overfor avisen uttrykker Navarsete stor skuffelse over håndteringen.

– Jeg ble veldig sjokka da jeg fikk meldingen. Jeg synes det var et lavmål som jeg rett og slett ikke trodde at enkelte i Senterpartiet var på, sier Navarsete, som overfor NTB framholder at hun er helt sikker på at det ikke er Morten Søberg som har sendt meldingen.

– Men jeg mener selvsagt at den som gjorde dette, burde stå fram, i alle fall innad i partiet, sier hun.

Vedum: – Uakseptabelt

Generalsekretær i Sp, Knut Magnus Olsen, sier at partiet ikke har kunnet fastslå hvem som sendte meldingen til Navarsete, men vil verken bekrefte eller avkrefte om partiet fortsatt jobber med å avklare dette.

– Det vil jeg ikke gå inn på. Dette skjer i tett dialog mellom partene, ikke minst Navarsete selv, sier Olsen til NTB.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum betegner meldingen som «uakseptabel» og sier at Sp-ledelsen tok en ny runde da de forsto at Navarsete var misfornøyd.

– Jeg fikk beskjed om at Trygve hadde tatt noen telefoner, men at det ikke hadde kommet noe ut av det. Dermed ble saken lagt til side, sier Navarsete med henvisning til partilederen.