Real Madrid - Juventus 1-3 (4-3)

Real Madrid hadde alle tiders mulighet til å ta seg videre i Champions League etter å ha vunnet 3-0 på bortebane i den første kvartfinalen.

Juventus hadde helt andre planer og gikk rett ut i strupen på hjemmelaget. Mario Mandzukic stanget inn italienernes første etter bare to minutter, før han på nytt headet inn en ny redusering like før pause.

Blaise Matuidi pirket inn 3-3, og klokka tikket mot ekstraomganger da Real Madrid fikk straffe 30 sekunder før slutt. Fram kom Cristiano Ronaldo og banket inn seiersmålet for Real Madrid.

I situasjonen sekunder før slutt får i tillegg Juventus-legenden Gianluigi Buffon direkte rødt kort for reaksjonen etter at straffesparket var dømt. Italieneren gikk dermed ut av det man tror er hans siste kamp i Champions League med et rødt kort.

– Vi lider oss gjennom den kampen her, og Juventus gjør en strålende kamp. Straffen er soleklar, og jeg skjønner ikke hvorfor de klager så mye. Jeg måtte ta en runde med meg selv for å roe meg ned, men det gikk, sa den store helten Cristiano Ronaldo til Viasat etter kampen.

Sjokkstart

Kampen kunne ikke åpnet bedre for «Den gamle dame» da Mario Mandzukic headet inn Juventus første scoring etter bare to minutter. Så sperret publikum opp øynene da Allegri valgte å ta av Mattia De Sciglio etter bare kvarteret spilt, og den italienske backen så alt annet enn fornøyd ut.

Real Madrid virket, som Liverpool i går, å komme seg over åpningssjokket fra bortelaget og spilte seg mer inn i kampen.

Så smalt det på nytt fra Juventus og en viss hodesterk kroat. Mario Mandzukic stod på samme sted og stanget på nytt håp om avansement for italienerne minutter før hvilen.

Matuidi-scoring

I pausen gjorde Zinedine Zidane to drastiske bytter og tok ut de store profilene Gareth Bale og Casemiro. Inn kom Marco Asensio og Lucas Vasquez i håpet om å klare oppgaven med å ta seg videre til semifinalen i Champions League.

Det ga resultater for det var et mye tryggere og mer komfortabelt Real Madrid-lag som viste seg i den andre omgangen, og etter drøyt ti minutter var Ronaldo frempå, men ble stoppet av 40 år gamle Gianluigi Buffon. Så var det på tide med nok en smell for «Galacticos».

Douglas Costa serverte et innlegg foran mål, men Keylor Navas var våken ute og plukket. Costaricaneren klarte derimot ikke å holde fast i ballen og mistet den ut rett i beina på en velplassert Blaise Matuidi. Franskmannen pirket inn 3-0, og lagene var like langt.

Så eksploderte det på Santiago Bernabeu med 30 sekunder igjen på klokka. Vasguez går i bakken og får straffespark, og Gianluigi Buffon går helt opp i ansiktet på dommer Michael Oliver og roper noe som får han utvist.

Inn kom tidligere Arsenal-keeper Wojciech Szczesny som fikk et enormt ansvar med å redde straffesparket fra Cristiano Ronaldo. Det klarte ikke polakken, for Ronaldo banket straffesparket i vinkelen bak Juventus-sisteskansen og sendte «Galacticos» videre til semifinalen i Champions League.

Bayern tok seg videre

Bayern München hadde et godt utgangspunkt etter to bortemål og 2-1-seier i det første møtet med Sevilla, og brukte rutinen da de tok seg videre til semifinalen i Champions League.

Tyskerne var bunnsolide bakover og tok inn risiko fremover, og da Sevilla heller ikke hadde noe særlig å by på endte det 0-0 på Allianz Arena. Som var nok til at Bayern tok seg trygt videre.

Da ser semifinalistene i Champions League slik ut: Real Madrid, Bayern München, Liverpool og Roma.